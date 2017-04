Liga 1, etapa 7, play-out. ACS Poli – Gaz Metan (18.00, Digi, Dolce, Look TV). Puncte vitale pentru bănățeni.

ACS Poli – Gaz Metan 0-0 / LIVE

S-a reluat jocul.

Pauză.

Min. 45: ocazie Timişoara! Bănăţenii au irosit o şansă uriaşă de a intra în avantaj la vestiare. Croitoru a amânat prea mult momentul şutului, deşi era într-o poziţie ideală, apoi mingea a ajuns la Mailat, al cărui şut a fost respins de Greab.

Min. 29: ocazie Gaz Metan! O nouă oportunitate irosită de Eric, care a fost blocat în ultimul moment, într-o situaţie din care, de obicei, brazilianul nu prea ratează.

Min. 22: ocazie Timişoara! Gazdele au avut o şansă mare de a deschide scorul, după o mare eroare a lui Trtovac, dar Novak nu a putut profita şi a fost blocat de Greab.

Min. 15: ocazie Gaz Metan! Eric a ratat prima şansă a meciului. Brazilianul a executat lovitura liberă obţinută de Sikorski, dar Straton a avut un reflex bun şi a respins.

Min. 1: a început meciul.

Echipele de start

ACS Poli (4-2-3-1): Straton – Străuț, Bocșan, Cânu, Neagu – Artean, Soljic – Mailat, Croitoru, Novak – A. Popovici

Gaz Metan (4-2-3-1): Greab – Crețu, Trtovac, Zaharia, Rugasevic – Danci, Bic – Curtean, Eric, Munteanu – Sikorski

Arbitru: Avram Marius (Bucureşti)

Asistenți: Orbuleţ Mircea (Bucureşti), Nagy Miclos Istvan (Cluj-Napoca).

Rezervă: Fesnic Horatiu Mircea (Cluj-Napoca).

Observatori: Fecioru Corneliu (Bucureşti), Ioan Bogdan (Arad).

Etapa a 7-a din Liga 1 debutează cu meciul dintre ACS Poli Timișoara și Gaz Metan Mediaș. O partidă în care gazdele țintesc victoria, pentru a se depărta de zona fierbinte a clasamentului.

În etapa precedentă, ACS Poli a remizat la ASA, în timp ce Gaz Metan a câștigat, scor 3-1, disputa cu Pandurii.

„Din păcate nu avem vești bune legate de jucătorii care au lipsit mai mult timp. Poparadu, Fucek, Doman și Șeroni, nu știu când vor fi apți. Fucek și Doman în primul rând. Doman era cel mai în formă și nu și-a revenit, a fost și în Turcia, a revenit în țară, mă îngrijorează starea lui. Ne lipsește și Fucek care este un jucător de bandă”, a declarat Ionuț Popa.

Antrenorul echipei ACS Poli a continuat: ”În această situație, deși întâlnim un adversar bun, ne dorim să obținem victoria (n.r. joi cu Gaz Metan). La Târgu Mureș am pierdut două puncte și am câștigat unul. Mă deranjează că s-au ratat multe ocazii. Cel puțin șase ocazii mari, dar am trecut cu repeziciune peste acest lucru. Cu Mediaș e un test greu, au un antrenor bun și au jucători de mare valoare”.

ACS Poli – Gaz Metan. ”Un meci greu, de luptă”

„Un meci greu de luptă, vin cu un moral foarte foarte bun după meciul cu Pandurii. Am intrat bine în joc, mă bucur pentru fiecare minut, sper să și marchez. Mă gândeam acum câteva zile că nu am noroc. Cred că în dreapta mă simt cel mai bine. Am încredere mai mare de la meci la meci, știu de ce sunt în stare. Aștept cât mai repede să marchez”, a declarat și fotbalistul Sebastian Mailat.