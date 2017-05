Rapid va fi evaluat la maximum 700.000 de euro, iar prima licitanție va avea loc cel mai târziu în luna octombrie. Informațiile au fost furnizate de Mihai Florea, lichidator din partea Sierra Quadrant al „FC Rapid Bucuresti SA”.

„Singurul lucru care poate fi valorificat la această societate ar fi marca Rapid, palmaresul echipei. Echipa este cea care a făcut palmaresul, nu acţionarii sau asociaţii sau altcineva … Este o himeră acest palmares, nu există un document care să ateste că e cineva care să se afle în posesia acestui palmares.

Voi merge la FRF cu o adresă să solicit, din câte am înţeles acolo sunt cei care ţin istoricul unui club care a activat în România. Probabil o să-mi dea o hârtie, mă gândesc, nu ştiu, o să-mi dea o hârtie prin care să se ateste în câte campionate a participat Rapid, trofee câştigate, care e coeficientul Rapidului la UEFA”, a declarat Florea pentru Digi Sport.

„La licitaţie o să scoatem atât marca, cât şi palmaresul, echipament şi tot ce e legat de istoria Rapidului. Din păcate, în momentul de faţă nu prea se înghesuie lumea să facă evaluarea. Asta e determinat de ce s-a întâmplat la Steaua şi la Dinamo cu evaluatorii. Unul este arestat şi celălalt este cercetat. Toţi evaluatorii cu care am încercat să purtăm o discuţie legată de această temă au declinat oferta noastră.

Cine vrea să facă o echipă ca Rapid, de ce are nevoie? De suporteri. Or Rapid are cei mai mulţi suporteri din România, lăsând la o parte ce se întâmplă în momentul de faţă. Dacă e cineva care a cumpărat palmaresul, marca, culorile, palmaresul, istoria, normal ar avea 10-15.000 de spectatori la fiecare meci”, a spus, optimist reprezentantul lichidatorului judiciar.

Întrebat cam cât crede că ar putea obţine în cel mai bun caz la acea licitaţie, Florea a avansat o cifră importantă, dar mult mai mică decât ar fi plătit oricine pentru a prelua vechea societate.

„Undeva între 200.000 şi 700.000 de euro cred că se pot obţine. Cel mai târziu în luna octombrie o să avem o primă licitaţie, la un preţ aprobat de creditori. Nu doar cei de la Voluntari sunt interesaţi. Mai sunt persoane care şi-au manifestat interesul de a participa la licitaţie. Inclusiv cei de la AFC Rapid… Sunt câteva formaţii înfiinţate de suporteri”, a declarat acesta.

Recent, pentru Oţelul (un titlu de campioană) s-a realizat o licitaţie asemănătoare cu ceea ce se doreşte pentru Rapid, un pachet pentru tot ce înseamnă palmares, culori, sigle etc la care s-au obţinut circa 10.000 de euro. De asemenea, lichidatorul lui FC Argeş (două titluri) a anunţat că licitaţia pe care o va organiza va avea preţul de pornire 23.000 de euro.