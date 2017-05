Enes Kanter, așteptat în zadar de copii. Competiție de baschet anulată, după ce starul NBA nu a avut voie să intre în România.

ACTUALIZARE 18.35. Organizatorii au dat publicității următorul comunicat: Enes Kanter nu mai vine in Romania. Probleme cu pasaportul i-au impiedicat intrarea in tara.

Baschetbalistul turc Enes Kanter, starul celor de la Oklahoma City Thunder, care trebuia sa participe la intalnirea cu fanii organizata la Veranda Mall, in cadrul 3×3 League, a fost nevoit sa paraseasca Romania direct din aeroportul Otopeni.

Pasaportul acestuia nu a fost gasit valid, fiind anulat de catre autoritatile din Turcia, drept pentru care nu i s-a putut acorda permisiunea de a intra pe teritoriul romanesc.

Kanter s-a imbracat intr ​-o cursa British cu escala la Londra si destinatia finala SUA. Kanter nu are cetatenie americana, dar are green cadrul care ii da drept de rezidenta si de munca in America.

Astfel, din pacate, organizatorii Sport Arena Streetball, Lumina Wolves, Universitatea Lumina si Directia pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti, sunt nevoiti sa anuleze evenimentul care urma sa aibă loc maine de la ora 10.30 pe esplanada Veranda Mall.

Competiţia de baschet pentru copii, unde trebuia să vină starul NBA Enes Kanter, s-a anulat pentru că baschetbalistul nu a fost lăsat să intre în ţară. Între timp, presa internaţională a scris pe larg despre incident. De la Istanbul, şeful diplomaţiei româneşti a declarat că autorităţile de la noi nu au făcut altceva decât să respecte decizia Turciei, care i-a anulat paşaportul. Enes Kanter a ajuns la New York, unde va face astăzi o conferinţă de presă.