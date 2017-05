Punctual.

Dacă AJF Maramureș a ajuns la nivelul actual cu mine președinte doar ”decorativ”, vă dați seama cum ar fi arătat federația dacă mă ocupam de ea full time?! După peste 140 de jocuri internaționale, precis nu căutam orice pretext pentru a încasa diurne de deplasare! Dumneavoastră nu aveți cum să știți cum arată AJFMM (cu sediu în Baia Mare), întrucât se pare că nu sunteți președintele tuturor. Faceți diferențe majore, fiind ”de notorietate printre colegii noștri” lipsa de imparțialitate față de majoritatea.

Știu că singura întâlnire la MTS cu domnul ministru Marius Dunca a avut loc în luna ianuarie 2017 fără a mai fi urmată de altele. Atunci subiectul principal a fost – așa cum bine știți – eliberarea (care era ILEGALĂ) CIS-urilor pentru centrele de excelență. După refuzul miniștrilor anteriori (doamnele Gabi Szabo și Elisabeta Lipă), sper că veți înțelege în final că legea trebuie respectată! Poate declarațiile miniștrilor MTS pe care le regăsiți în link-ul alăturat (http://blogsport.gsp.ro/ioanitoa…/…/21/o-minciuna-sfruntata/) vă vor ajuta să nu mai levitați. Mă văd obligat să completez și faptul că nicio persoană din cadrul FRF nu a fost în grupul de lucru care a conceput această ordonanță inițiată la ședința primarilor cu domnul Liviu Dragnea și Guvernul Grindeanu din martie – aprilie 2017.

Posibil a fi orgolios, asa cum spuneți. Important este unde, în ce măsură și în ce scop folosim acest atribut. În ceea ce mă privește, am ales să fiu astfel încă de la începutul carierei, considerând a fi una din modalitățile de protecție față de cei care au încercat să mă manipuleze. N-aveți de unde să știți și iar vă înțeleg…

Știu că aveți oameni care au competențe juridice. Ei au lucrat și la ROAF, ei v-au sfătuit și în privința centrelor de excelență. Și, poate, cu ajutorul lor îmi veți răspunde după 109 zile (cu toate că legea spune că FRF, fiind o instituție de interes public, e obligată să o facă în maximum 30 de zile) la adresa prin care am solicitat să îmi permiteți să fiu observator măcar la Liga a treia. Vă ajut cu câteva detalii: membrii CCA au fost dezinformați, spunându-li-se că există o ”DECIZIE” a Comitetului Executiv din 18 iunie 2012, care nu a fost arătată nimănui, de care membrii CCA au luat act, respingându-mi cererea. De asemenea, ulterior, membrilor Comitetului Executiv li s-a solicitat să aprobe completarea acelei ”DECIZII” inexistente. Când un membru a cerut acea decizie din 2012, răspunsul a fost clar: nu există! Nu sunt supărat pe cei de la CCA și din Comitetul Executiv: se mai întâmplă să fii păcălit! Probabil alături de aceiași juriști ați introdus pe ordinea de zi din 27 mai faptul că Adunarea Generală a FRF este competentă să decidă FĂRĂ NICIUN FEL DE RESTRICȚII asupra afilierii definitive a membrilor. Posibil că doriți să creați mecanisme discreționare de afiliere la FRF, invocând regulamentul de la UEFA. Cu toate că în țară numărul de echipe a scăzut, este ”de notorietate printre colegii noștri” străduința dumneavoastră de a crește numărul de votanți, ”fără niciun fel de restricții”. Mai văd că propuneți restricții pentru a participa la următoarele alegeri, restricții care, dacă ar fi existat înainte, acum dumneavoastră nu ați mai fi fost președinte. Mai urmează să cereți candidaților să aibă studii politice pentru a rămâne singurul pe listă. Vă felicit pentru spiritul sportiv arătat în această competiție și pentru fair play-ul de care dați dovadă. Ne-am obișnuit.

Aveți dreptate! Mi-a fost greu să oficiez la EURO 2016, fiind un subiect care am dorit să rămână într-un cadru foarte restrâns. Principalul motiv: ar fi fost nevoie să-l înlătur pe unul din colegii mei, care a fost de-a lungul timpului cu Hațegan în brigadă, și să-i răpesc bucuria și onoarea delegării la competiția majoră a carierei lui – turneul final EURO. Am renunțat fără să discut cu el vreodată acest subiect. Și m-am simțit oarecum împlinit văzându-l acolo, un sentiment pe care, probabil, nu-l veți cunoaște niciodată!

Principala mea cerință pentru a continua în arbitraj a fost egalitatea între arbitri, indiferent de domiciliul fiecăruia. Sunt de notorietate cererile mele la care dumneavoastră ați rămas impasibil. Cereri prin care am solicitat mereu ca, pentru arbitri și observatori, transportul și cazarea să fie separate de baremul de arbitraj. Dacă am reușit să vă fiu de folos, s-a întâmplat doar pentru că am respectat această meserie indiferent de cine a fost președinte FRF. Ați mărturisit în fața foștilor colegi că respectați meseria de arbitru întrucât ați arbitrat pe plan județean până când ați fost lovit și ați renunțat. În comparație cu dumneavoastră, domnule Răzvănel, eu – când am fost lovit, amenințat, urmărit cu sabia – nu am „plâns”, ci am devenit mai puternic. Am continuat, luptându-mă cu toți greii fotbalului românesc și încercând să schimb ceva: să nu mai primim ”barem” în plic, să nu ne mai întâlnim cu conducătorii la mese, să fie mărit baremul de arbitraj, am avut procese cu președinți de club, am scris în raport când cineva a încercat să „ajungă” la mine și am repetat la nesfârșit colegilor mei că nu sunt de acord cu interesele/simpatiile legate de vreo echipă și că voi fi primul care va anunța, în astfel de cazuri, conducerea federației. Asta pentru că știu ce înseamnă ca un jucător să muncească o săptămână, o lună sau un an și să vină un arbitru care să-și bată joc de el!

Nu am luat niciodată bani de la conducătorii echipelor (indiferent dacă a fost vorba de Gheorghe Ștefan sau alții) și am rămas în relații tensionate cu cei precum Borcea, Stoica, Becali. Doar OMUL din mine m-a făcut să declar că îmi pare rău pentru faptul că au fost închiși și că mă voi bucura dacă îi voi reîntâlni vreodată. Nu comentez deciziile instanței și sunt de părere că trebuie respectate. Așa cum vă spuneam, cred cu tărie că, în orice circumstanțe, LEGEA TREBUIE RESPECTATĂ!

Dezbaterea publică privitoare la dreptul de vot a apărut la inițiativa FRF și nu la cea a Federației Române de Yachting, așa cum e evident că ați încercat să dezinformați. Acest lucru a fost scris atunci și pe site-ul MTS, iar eu, în calitate de președinte AJF, am primit de la colegii mei documente în acest sens. Dacă acum sunt oficial MTS să înțeleg că trebuie să mint?! Regretabil ce cuvinte ați folosit, total neadecvate pentru un oficial de nivelul dumneavoastră, ele fiind de competența Comisiei de Disciplină din subordinea dumneavoastră.

Despre ROAF: știu că LPF, orice membru afiliat FRF, jurnalist, sportiv, șofer, bucătar, frizer etc. putea să sesizeze neclaritățile din regulament. Dar doar FRF este cea care, dacă dorește, ține cont de sesizări și este răspunzătoare de conținutul ROAF! Sper că doar vă faceți că nu înțelegeți!

Spuneți că lovesc în fotbal și că am prea multă vanitate. Dacă un om care a făcut (și nu o dată!) sandwich-uri pentru copiii ce participau la turneele organizate de AJFMM; care a arbitrat cele mai importante jocuri atunci când erau scandaluri în arbitraj (și uneori, din păcate, a mai și greșit); care la un meci de baraj organizat de FRF, în semn de respect pentru fotbal și pentru spectatorii uzi din tribune, a stors cu prosopul apa de pe teren, dacă un astfel de om e vanitos în viziunea dumneavoastră, atunci vreau, domnule Burleanu, să rămân vanitos! Și dacă tot am ajuns aici, poate mi-ar fi plăcut să aveți puterea să îmi trimiteți măcar un SMS la meciul de retragere, să îmi spuneți să mai rămân sau să îmi adresați felicitări și, eventual, mulțumiri. Dar nu a fost așa și asta mă face să înțeleg cât de mult respectați de fapt meseria de arbitru! La nivel profund, nu declarativ. Un alt argument în acest sens ar fi și faptul că pe cei din CCA, ce muncesc cu adevărat, nu vi se pare a fi nevoie să-i plătiți. Probabil pentru că imaginea este mai importantă: de la doi angajați câți avea Departamentul de Comunicare, se pare că acum sunt peste opt! Mai aveți puțin și veți scoate un ziar tipărit care să vă aducă omagii permanente.

Recunosc că este obositor să lupt și să comentez afirmațiile pe care le faceți vizavi de mine. Trebuie să mă înțelegeți: eu nu am oameni plătiți de FRF care să mă ajute! Motiv pentru care promit că am să fac tot posibilul să nu mai atac. Am încercat să nu vă jignesc așa cum ați făcut-o dumneavoastră, modul de adresare fiind impertinent, atât timp cât nu am fost împreună la aceeași școală politică și nici nu am fost colegi la fotbal, sport pe care nu l-ați practicat. Dacă am exagerat cu ceva, îmi cer scuze. Mai ales că anumite explicații conțin o urmă de ironie. Pentru mine sunteți președintele FRF în continuare, am demonstrat prin poziția mea (inclusiv la televizor) că am o atitudine pozitivă, fără patimă, și vă rog să zâmbiți dacă voi încheia în aceeași notă aleasă de dumneavoastră:

Faptul că așteptați să vă spun ”dacă a fost sau nu ofsaid sau dacă mingea a ieșit din suprafața de joc” îmi aduce aminte de regretatul Didi Prodan, care afirma despre calitățile dvs. la fotbal că ”cel mai bine bateți out-ul și stați în zid”. Completez: chiar dacă ești căpitan de echipă și șutezi la poartă și din corner, trebuie să înveți că dacă antrenorul te trimite pe banca de rezerve banderola trebuie predată, nu poți să o sechestrezi! Asta e regula!

În rest, mă opresc aici, pentru că mă pregătesc să propun Ministerului Transporturilor construcția de autostrăzi pe anumite tronsoane. Peste 3-5 ani când vor fi gata, voi mulțumi miniștrilor și voi scoate în evidență că ”eu am sesizat”, ”eu am motivat”, „eu am propus” și că este meritul meu…

Cu respect, Cristi Balaj