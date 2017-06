Leo Grozavu este șomer fără griji. ”Vreau o echipă la care se pun obiective mai înalte, nu salvarea de la retrogradare”. Tehnicianul în vârstă de 49 de ani s-a despărțit de FC Botoșani, fără a avea o plasă de siguranță. Așteaptă oferte, dar acestea nu dau năvală.

Libertatea: Leo, ți-ai găsit echipă?

Leo Grozavu: Deocamdată, nu. Dar nu sunt disperat.

Îți iei un an sabatic?

Sper să nu.

Preferi o ofertă de afară sau din România?

Mai am mult de spus în fotbalul românesc. Vreau o echipă la care se pun obiective mai înalte, nu salvarea de la retrogradare. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar aștept ceva unde sunt condiții mai bune. Am nevoie de altceva. Am terminat 4 campionate la Botoșani, caut altă motivație. Nu înseamnă că poate nu voi ajunge la o formație din play-out, dar, cum am spus, caut o echipă cu potențial mai mare. Nu e ușor s-o iei mereu de la capăt.

Ce spui despre agitația din jurul lui Moruțan (n.r. – jucător de la FC Botoșani)?

E un jucător cu talent. Mai multe nu știu ce pot zice, pentru că nu mai sunt acolo.

Despărțirea de Botoșani a venit ca o saturație din partea ta sau ca o nemulțumire din partea conducerii?

Mă săturasem eu. Dacă am plecat, înseamnă că eu am decis să fac pasul acesta. Mi-am încheia contractul, vreau altceva.

Cine ia campionatul în Liga 1?

E greu de spus. N-am văzut nicio echipă la lucru. CFR Cluj și Steaua, prin transferurile făcute, se vor bate la titlu. Pe ceilați, nu i-am văzut pe piața transferurilor, nu am văzut nici jocurile lor.