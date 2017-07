Tenismanul australian Bernard Tomic îi sfătuiește pe tineri să nu se apuce de o carieră profesionistă în tenis, care este o ”corvoadă”, scrie AFP, citată de HotNews.ro.

Tânărul de 24 de ani a primit la începutul lui iulie o amendă de 13.000 de euro de la federația internațională după ce a declarat că se plictisise și a mimat o problemă medicală la primul tur pierdut în trei seturi la Wimbledon în fața germanului Mischa Zverev.

Într-un interviu pentru o televiziune australiană, jucătorul de tenis i-a îndemnat pe cei deranjați de comportamentul său să nu vină să îl vadă jucând. ”Nu veniți. Uitați-vă al televizor. Nu trebuie să plătiți nimic!”, a spus el.

“În cariera mea, am dat 100%. Am dat de asemenea și 30%. Dacă faceți o medie în cariera mea, cred că iese 50%”, a spus tânărul jucător, în prezent numărul 73 mondial, după ce atinsese locul 17 în ianuarie 2016.

”Nu am încercat cu adevărat și (totuși) am reușit toate astea. Ceea ce am făcut este extraordinar”.

Bernard Tomic nu a iubit tenisul

Întrebat ce îi sfătuiește pe tinerii aspiranți, Tomic a răspuns: ”Nu jucați tenis. Faceți ceva ce vă place și admirați, pentru că e o corvoadă, o viață dură, dură, dură”.

”Eu sunt prizonier. Trebuie să o fac”, a adăugat el.

”Tenisul m-a ales. E ceva de care nu m-am îndrăgostit niciodată”, a precizat acesta.

Australianul spune că nu regretă declarațiile făcute la Wimbledon, în urma cărora a rămas fără sponsorul său Head. ”Nu regret ce am spus. Am spus-o pentru a-i enerva pe unii”, a încercat el să explice.

”Nu provin dintr-o familie bogată. Nu aveam bani. Și acum trăiesc în aceste case și proprietăți somptuoase în lumea întreagă. E alegerea mea. Am muncit pentru asta”, a mai spus Tomic.

Poate te interesează și FOTO EXCLUSIV/ Imaginile durerii. Apropiaţi şi necunoscuţi au plâns la căpătâiul Denisei Manelista