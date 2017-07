Toate reacțiile după Viitorul – APOEL 1-0, din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. Ganea: ”Gol de nota 10”. Hagi: ”Eu n-am dat gol așa”.

Cristi Ganea, fundaș stânga Viitorul:

”Un meci foarte greu, foarte reușit de către echipa noastră. Mă bucur că am învins. Felicit echipa, pentru că am adus puncte. Aveam o presimțire bună, înainte de gol. Mă bucură că execuțiile mele aduc puncte. Mi-aș da nota 10 pentru gol. Când e gol, e 10! Am văzut cum s-a dus mingea, am vrut să dau peste zid, am văzut că portarul stă în partea opusă. Am avut emoții, dar le-am lăsat la cabine. Mergem la Dinamo să nu pierdem. Golul îl dedic iubitei mele, familiei mele”.

Gică Hagi, antrenor Viitorul:

”Sunt fericit. Am câștigat, învățăm de la fiecare experiență pe care o facem. Sunt mulțumit pentru jucători. Am avut consistență. Ne-am impus, în majoritatea timpului. Putea fi scorul mai mare, dar este bine și așa. APOEL are jucători care au evoluat la Anji, portarul vine din Olanda. Am făcut față meciului, cu stilul nostru, cu jocul nostru. Nu puteam fi favoriți, suntem o echipă tânără. Avem o echipă bună, dar atenție, urmează returul, în Cipru. Au suporteri, o să fie căldură mare. E un program foarte greu. Mai frumos. Eu n-am dat gol așa ca al lui Ganea! E profesionist, e un băiat foarte bun. Nu trebuie să vând, am făcut bugetul pe anul ăsta! Le doresc bine în cupele europene, inclusiv Stelei!”.

George Țucudean, atacant Viitorul:

”Am făcut un meci foarte bun, am avut foarte multe ocazii. Putea fi 3, 4-0, fără supărare. Am dat totul, s-a văzut pe teren. Merităm să ne calificăm. Mă bucur pentru Ganea, confirmă de la meci la meci. Suntem convinși că vom face un meci bun și acolo. Și nu vom pierde”.