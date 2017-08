Nicolae Dică a pus ochii pe un jucător: ”Îl cunosc foarte bine. Ni-l dorim!”. Ce a spus despre Golofca.

Tehnicianul de la FCSB a anunțat că echipa sa mai așteaptă întăriri, primul pe listă fiind atacantul Alexandru Băluță. Pentru jucătorul de 23 de ani de la CS Universitatea Craiova, Gigi Becali, patronul de la FCSB, a anunțat că este gata să achite clauza de reziliere.

„Îl cunosc foarte bine pe Băluţă, am fost colegi la Viitorul şi este un jucător pe ni-l dorim. Are o clauză foarte mare, nu sunt eu cel care plăteşte. Am vrut şi jucători de la Viitorul, dar nu au dorit să vină sau nu s-au înţeles la preţ”, a declarat Nicolae Dică în cadrul unei conferințe de presă.

În ceea ce-l privește pe fundașul sârb Bogdan Planic, Nicolae Dică nu a oferit prea multe, precizând doar că ”nu a picat de tot” transferul.

În schimb, tehnicianul de la FCSB a vorbit despre ”găurie” din lot care trebuiesc rapid astupate.

Nicolae Dică a pus ochii pe un jucător, dar e mulțumit și de transferul lui Golofca

”Vom avea nevoie de un lot mai mare pentru că avem nevoie să folosim o echipă în Europa şi una în campionat. CFR sau Dinamo nu au această problemă. Sunt două echipe puternice, dar nu putem vorbi după patru etape de favorite la titlu. Ne dorim doi fundaşi centrali, un mijlocaş central şi un fundaş lateral”, a declarat Nicolae Dică.

Despre noul transfer, cel al atacantului Cătălin Golofca (27 de ani) de la FC Botoșani, Nicolae Dică a spus: ”Are calități, caracter frumos, poate fi titular, pentru că a jucat în ultima etapa la Botoșani ca titular. Este un fotbalist pe care mi l-am dorit. Vom vedea daca va juca la Lisabona de la început sau va intra pe parcurs. Sunt sigur că ne va ajuta. Important este că a venit, chiar daca avem mai mult jucători care pot evolua pe postul lui”.

