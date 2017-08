Biletul zilei pariuri fotbal 15 august

Biletul zilei din fotbal conține meciuri ce se vor disputa astăzi, de la 21:45, în cadrul turului din play-off-ul Champions League. Am ales să pariem pe două partide interesante, mai exact pe Hoffenheim vs Liverpool și Sporting Lisabona vs FCSB.

Biletul Zilei Fotbal 15 august – cota 3.18

Chiar dacă partidele au la prima vedere favorite, vom evita parierea pe soliști. Credem că ambele confruntări ne pot oferi un spectacol fotbalistic bun, cu multe goluri. Astfel, mizăm pe minim 3 goluri în ambele meciuri notate mai sus, obținând așadar un bilet cu o cotă de peste 3, ce este propus spre a fi jucat la agenția de pariuri online Betfair (Decizia nr. 1291/29.07.2016).

