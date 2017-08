Biletul zilei tenis 29 august. Meciuri de la US Open, ziua a doua.

Biletul zilei din tenis este format cu două dueluri ce vor avea loc astăzi la US Open. Vom miza pe unul de pe tabloul feminin, cel dintre Kasatkina vs Wang, și pe unul de pe cel masculin, mai exact Taro Daniel vs Tommy Paul.

Biletul Zilei Tenis – 29 august – cota 2.0

Dacă pariem pe favoriții celor două meciuri notate mai sus, adică Daria Ksatkina și Tommy Paul, obținem un bilet cu o cotă “rotunda” de 2. Acesta este plasat și propus spre a fi pariat la casa de pariuri online Betfair (Decizia nr. 1291/29.07.2016).

Pariază Biletul zilei din tenis oferit de Pontul-Zilei, unul dintre cele mai bune site-uri de ponturi pariuri tenis din România!

In plus, la Betfair ai parte de: