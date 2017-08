După ce a omorât Centrele de Excelență, FRF a înființat Turneul Speranțelor, o competiție pentru copii născuți în 2004.

Comitetul executiv al Federației Române de Fotbal a aprobat în ședința sa de marți înființarea din acest an a unei competiții pentru jucători născuți în 2004, pentru care a fost alocat un buget de 250.000 euro, competiție ce va asigura selecția pentru lotul național de juniori Under 15, a anunțat președintele FRF Răzvan Burleanu.

”Cel mai important subiect al zilei a fost înființarea unei noi competiții, vorbim de Turneul Speranțelor, o competiție de elită pentru copii născuți în 2004. Este un proiect care va fi coordonat de Gheorghiță Geolgău, ca manager al departamentului de scouting. Pe de o parte este o competiție de elită, dar în același timp este și un filtru multiplu de selecție. Obiectivul este să putem pune pe picioare o competiție de elită la această categorie de vârstă, dar în același timp să putem pregăti tot procesul de selecție pentru prima reprezentativă de Under 15 pe care o vom forma anul viitor. În această vară am avut întâlniri cu aproape toți membrii afiliați ai FRF în care am prezentat acest proiect, am avut parte de o susținere extraordinară, astfel că azi a și fost aprobat de Comitetul executiv. Investiția este una pe măsură, vorbim de 250.000 euro în această primă generație de copii născuți în 2004”, a declarat șeful FRF după ședința Comitetului executiv.

Burleanu a adăugat că centrele de excelență ale FRF, în număr de patru, nu au primit CIS-ul de la MTS, dar acestea nu vor dispărea și se vor transforma în centre naționale de pregătire.

”Toate procedurile legale în ceea ce privește înființarea acestor centre de excelență, cele patru, au fost îndeplinite, lucru recunoscut și de MTS. În același timp nu am primit Certificatul de Identitate Sportivă. De ce nu l-am primit, îi lăsăm pe cei de la MTS să răspundă, pentru că este o situație tristă, în care considerăm că MTS se opune progresului în dezvoltarea fotbalistică din România. Ținând cont de principiul pregătirii centralizate, pe care l-am considerat a fi important în dezvoltarea fotbalului din România și pe care îl vom considera și de acum înainte a fi foarte important. De aceea am luat decizia ca aceste patru centre de excelență să devină centre naționale de pregătire, astfel că nu vom mai avea nevoie de CIS. Jucătorii vor aparține în exclusivitate cluburilor de proveniență, iar ei vor fi convocați pe perioade de 12 luni. Altfel spus, decesul centrelor de dragul unui parastas mediatic nu s-a întâmplat”, a precizat președintele FRF.

Comitetul Executiv nu a avut pe ordinea sa de zi propunerea ca din București să promoveze în Liga a 3-a direct două echipe, având în vederea prezența echipelor CSA Steaua București și Rapid București, în loc de disputarea unui baraj.

”Nu am discutat așa ceva în cadrul Comitetului executiv și nu am fost sesizați cu o asemenea propunere. Nimeni nu a solicitat FRF să discute, să dezbată sau să aprobe o asemenea propunere. În momentul de față, avem 42 de echipe campioane, Bucureștiul inclusiv, care intră într-un sistem de baraj și câștigătoarele, cele 21 de echipe, se înscriu în liga a 3-a. Dacă am fi fost sesizați, am fi discutat”, a declarat Burleanu.

