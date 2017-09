François D’Haene a câștigat Ultra Trail du Mont Blanc: ”Am suferit mult, dar la final rămâne doar ce a fost frumos!”

François D’Haene a câștigat autoritar al treilea său trofeu la Ultra Trail du Mont Blanc, egalându-l astfel la numărul total de victorii pe catalanul Kilian Jornet, omul care deține cel mai rapid timp de escaladare al Everestului. La anul, și-au propus să se fugărească din nou, să vadă care e cel mai bun.

La finalul a 167 de kilometri, pe un traseu care a trecut prin ceață, frig, ninsoare, ploaie, căldură și soare, doi atleți au trecut linia de finiș a Ultra Trail du Mont Blanc, la distanță nu foarte îndepărtată, cei doi bătându-se atât între ei cât și cu condițiile atmosferice pe parcursul aproape întregii curse.

François D’Haene (19.01.32) s-a impus în fața triplului câștigător al UTMB, Kilian Jornet (19.16.38), și l-a egalat la trofee. Cei doi ultramaratoniști și-au promis să se întâlnească și la anul să stabilească care este ”cel mai mare și mai tare”.

”François D’Haene, o facem? De ce nu, tu ai trei victorii, eu am trei, cred că ar trebui să stabilim la anul ce și cum, ca să nu mai fim la egalitate”, a spus glumind la finalul cursei Kilian Jornet. ”De ce nu!”, i-a răspuns, zâmbind, francezul.

François D’Haene a nuanțat puțin declarația a doua zi, spunând că nu este sută la sută sigur că va mai veni și la anul, dar mai mult pentru a crea puțin suspans asupra ediției viitoare a UTMB, cea de a-16 a.

”Nu este așa ușor să participi la astfel de competiții, cu asemenea încărcătură, an după an, necesită multă pregătire să fii la un asemenea nivel ridicat. Mai mă gândesc”, a declarat francezul.

”Am suferit mult, nu ai cum să nu suferi într-o asemenea cursă, dar la final rămâne doar ce a fost frumos. Am dat ce am avut mai bun tot timpul, chiar și la final, când știam că am luat avans, am rămas concentrat. Au fost foarte mulți suporteri pe traseu, unii au stat în condiții urâte, și asta m-a ajutat foarte mult, și nu cred că numai pe mine”, a adăugat François D’Haene, el la rândul lui fiind noaptea pe traseul TDS, cursa de 119 km care se desfășoară înaintea UTMB, fiind un suporter împătimit pentru participanții de acolo.

Linia de start de la UTMB, a fost plină cu vedete ale ultramaratonului mondial, fapt ce a dus și la un rezultat foarte bun chiar dacă traseul a fost scurtat cu aproximativ 3-4 kilometri. François D’Haene, Xavier Thévenard și Jim Walmsley au impus încă de la început un ritm infernal, la care cu greu a răspuns Kilian Jornet, care i-a ajuns însă după 20 de kilometri.

După Col du Bonhomme (km 43), Xavier Thévenard, și el câștigător de două ori a acestei curse, a început să alerge mai încet, în timp ce americanul a prins viteză, la Courmayeur, în Italia, în jurul orei 2.30, pe frig, avea deja cinci minute în fața celor doi rămași alături de el în cursă.

La Col Gran Ferret, la kilometrul 102, acolo unde vântul bătea cu o viteză de uragan, ceața o tăiai cu cuțitul, iar frigul parcă îți crăpa oasele, au ajuns împreună însă François D’Haene și Kilian Jornet, Walmsley fiind nevoit să ia pauze lungi din cauza frigului și a mai multor bătături.

”În șa, eram înghețat, picioarele îmi erau amorțite, nu putea să vezi mai nimic din cauza ceții și a întunericului, acolo lucrurile au fost complicate. Dar această cursă a fost mai mult o bătălie cu noi înșine decât cu ceilalți”, a povestit câștigătorul la final.

”A fost o cursă dificilă care a început foarte tare. Am fost mai mereu în urmă, dar în Champex am început să mă simt mai bine și am încercat să-l prind pe François. Nu am avut însă suficient de multă forță. A făcut o cursă incredibilă!”, a adăugat Kilian Jornet.

Americanul care a dus cursă foarte tare în prima jumătate a ei, Jim Walmsley, a terminat până la urmă pe locul 5, după ce a fost depășit pe parcurs de Tim Tollefson și de Xavier Thévenard, sportivii care au avut un final de cursă foarte rapid.

La fete, spaniola care anul trecut a luat o pauză din cauza unor probleme de sănătate, Nuria Picas (25.46.43), a fost câștigătoarea din acest an, chiar dacă pe final s-a zbătut să-și mențină poziția, elvețianca de pe locul doi, Andrea Huser (25.49.18), apropiindu-se foarte mult, la finiș terminând la mai puțin de 3 minute distanță.

Pe 3, a sosit Christelle Bard (26.39.03). ”Pentru mine e un vis! Am tras foarte tare, în ultimii 10 kilometri am suferit foarte mult, a fost foarte dificil, dar numai așa se împlinesc visurile”, a spus Picas.

