Biletul zilei pariuri fotbal 07 septembrie.

Biletul zilei din fotbal vine din Islanda, mai concret din Inkasso Deildin, a doua divizie de fotbal. Am ales să pariem pe Keflavik vs Grotta Seltjarnarnes și Fram Reykjavik vs UMF Selfoss, ce se vor disputa de la ora 20:30, respectiv 22:15.

Biletul Zilei Fotbal 07 septembrie – cota 2.34

Fiind un campionat destul de imprevizibil, am ales să nu mizăm pe soliști. Vom paria în schimb pe numărul de goluri, care credem că vor fi câte cel puțin 3 în ambele meciuri amintite mai sus. Obținem un bilet cu o cotă de 2.34, ce este recomandat spre a fi jucat la agenția de pariuri online Unibet (Decizia nr. 1564/25.08.2016).

Pariază Biletul zilei din fotbal oferit de Pontul Zilei , unul dintre cele mai bune site-uri de ponturi pariuri fotbal din România.

In plus, la Unibet ai parte de: