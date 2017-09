Viitorul – FCSB 1-0. Meciul a fost decis de reușita lui Eric de Oliveira, cel care a declarat la final că vrea să devină cel mai bun marcator străîn din Liga 1. Are 51 de goluri, fiind devansat de Wesley (64), retras din activitate, și de Bojan Golubovivi (52).

Nicolae Dică, antrenor FCSB:

„Am jucat împotriva campioanei României, chiar dacă au pierdut mulți jucători. Am fost prea relaxați, nu am avut atitudine, iar unii au jucat doar pentru ei. Am făcut un joc slab, iar eu sunt responsabil că nu i-am făcut să înțeleagă că meciurile din campionat sunt cele mai importante.

Sunt momente când sunt și dur, când sunt și bun cu ei, dar jucătorii trebuie să se înțeleagă că nu se câștigă un meci doar din simplul fapt că ne numim Steaua sau că avem un echipament frumos. Dacă vom avea atitudinea aceasta joi, cu Plzen, vom lua 5!”, a declarat Nicolae Dică la microfonul Digi Sport TV.

Gică Hagi, patron Viitorul:

„Când joci cu Steaua trebuie să dai totul. Am jucat mai direct azi și cred că i-am surprins. A ieșit un meci bun, dar cred că noi ne-am depășit condiția. Am avut în față cel mai valoros adversar din campionat.

I-am surprins total cu jocul nostru. Eu am fost decar și îmi place să iau decari. Rolul meu e să descopăr decari. Cred că mă pricep la postul ăsta. L-am luat pe Eric, care a marcat azi, l-am avut și pe Florin Tănase. Noi avem omogenitate chiar dacă pierdem jucători. Avem momente când nu jucăm bine, dar ne revenim. Echipa are mult talent”, a declarat Hagi la TV Digi Sport.

Eric, mijlocaș Viitorul:

„Am arătat că suntem capabili să învingem pe oricine. Cred că acum lumea se sperie de noi. Acum ne pregătim din ce în ce mai bine. E o fericire mare când marchezi. Întreaga echipă merită felicitări pentru dăruire și muncă.

Am văzut că am fost criticat dur că domnul Hagi m-a luat la Viitorul. Dânsul mi-a spus să-mi văd de treaba mea și să muncesc. Acum am început să dăm peste nas la toată lumea. Trebuie să muncim și să arătăm cine suntem. Noi suntem campioana României! Cred că jucătorii mari se văd în meciurile mari! Trebuie să muncim cu echipele mici și să ne arătăm valoarea în meciurile grele.

În plus, țintesc să devin cel mai bun marcator străin din istoria României, ca Demollari sau ca Wesley, ca să mă țină și pe mine lumea minte o bucată de vreme. Cred că merit, mai ales pentru cariera pe care am avut-o aici”, a declarat Eric la TV Digi Sport.

Florinel Coman, atacant FCSB:

„Am făcut un meci mai puțin bun. A contat faptul că domnul Hagi ne-a cunoscut foarte bine. Am inceput meciul relaxați, poate prea relaxați. Cei de la Viitorul au venit peste noi, ne-au luat tare. Ei au un grup foarte omogen. Hagi a venit la mine, după meci, și mi-a spus să nu bag în seamă ce se spune și se scrie despre mine”, a declarat Florinel Coman la TV Dolce Sport.

„Am debutat, dar nu contează dacă am pierdut. Nu cred că am intrat relaxați. Acum trebuie să o luăm de la capăt. Vom face analiza și vom vedea ce s-a greșit. Mâine vom vorbi în vestiar și trebuie să o luăm de la capăt. N-am fost surprins că am fost titular azi” Andrei Vlad, portar FCSB

Gigi Becali, patron FCSB:

„M-a mulțumit jocul. O să mă duc la echipă când intră în cantonament și o să le zic așa: «Bă băieți spuneți-mi care dintre voi vreți să jucați în Europa. Băi Denis (Alibec), vrei să joci în Europa, lasă că intră Gnohere». O să-l întreb și pe Tănase dacă vrea în Europa. Și bine, o să joace 90 de minute în Europa, dar o să stea pe bancă în campionat! Așa și cu Budescu! Vă garantez că Budescu, Alibec și Tănase vor fi titulari în Europa.

Acolo joacă! Dacă nu vor să joace în România, atunci să joace în Europa doar 6 meciuri! O să vedeți voi ce se va întâmpla în campionat! Dacă ei își bat joc, așa că o să vadă ei!

Să luați statistica să vedeți cât au alergat Budescu și Alibec. Cred că Alibec a zis că trebuie să fie odihnit pentru a juca în Europa! Bine, tată, atunci vei juca în Europa!

Trebuie luate măsuri că altfel nu mai luăm titlul! Dacă stau la cheremul lui Alibec și Budescu nu mai iau titlul. La mine, Steaua nu stă în Alibec, Tănase sau Budescu. Nu e niciun fel de problemă că pierd 5 milioane de euro, dar ei la revedere cu viața fotbalistică. O să vadă Alibec dacă e mai puternic ca mine.

Budescu e de vină la gol pentru că n-a făcut un pas după minge. El e cel mai talentat jucător, el joacă doar din talent!”, a explicat patronul FCSB.