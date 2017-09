Parcul Herastrau.As vrea sa joc la Barcelona, dar cea mai frumoasa atmosfera este pe Anfield.

Te enerveaza vreun fotbalist? Care?

Cristiano Ronaldo, marcheaza exagerat de mult. ?

Ai ceva ce iti tot propui sa faci si nu-ti iese?

Sa dau gol cu capul . Ar fi o mare bucurie.

Dai un party si poti chema pe orice cantaret/trupa din lume sa cante special pentru tine. Pe cine chemi?

Carla’s Dreams. Imi plac foarte mult.

Ce joc pe calculator jucai cand erai mic? Acum mai joci?

Joc Counter Strike de cand eram mic. Si acum imi place foarte mult, e deja un hobby.

Alege tu:

Filme sau seriale? Seriale

Barca sau Real? Barca

Ronaldo portughezul sau Ronaldo brazilianul? Brazilianul

Plaja sau ski? Plaja

Whatsapp sau Facebook Messenger? Whatsapp

Ce emoticon folosesti cel mai des? ?

Primera Division sau Premier League? Primera Division

Cel mai bun antrenor din cariera? Mourinho

O ora la shopping sau o ora de FIFA? O ora de Counter Strike

Seinfeld sau Al Bundy? Bundy

Bere sau vin? Vin

Daca toti fanii Interului te-ar asculta acum, ce le-ai transmite?

Ca mi-as dori sa ne intalnim in cupele europene. Si sa le demonstrez ca meritam sa raman acolo.

Ce te-a impresionat cel mai tare in perioada petrecuta pe San Siro?

Momentul derby-urilor Milan-Inter. Era o atmosfera de vis!

Spune-ne un lucru pe care nu-l stie nimeni despre tine!

Nu imi place viata de noapte, chiar daca multa lume ma vede ca pe un copil-problema al fotbalului romanesc.

La ce meci din lumea asta ti-ar placea sa fii sef de galerie?

Barcelona – Real Madrid. In galeria catalanilor.

Care e cel mai frumos oras in care ai fost cu fotbalul?

New York. Am fost foarte impresionat. Si mi-as dori sa merg intr-o vacanta acolo.

Care e cel mai frumos moment trait de cand ai revenit in Liga 1?

Hat-trick-ul cu Dinamo. Mi-a dat incredere mare si m-a motivat foarte mult.

Completeaza tu:

Draga Hagi, mereu mi-am dorit sa te intreb ➡ ce ai facut ca sa ajungi sa joci la Barcelona.

As manca non stop ➡ jeleuri Haribo! ?

Melodia pe care ma ridic sa dansez cand o aud este ➡ Carla’s Dreams – Eroina mea.

Ma trezesc dimineata dupa al _2_-lea snooze!

Din fotbal, cel mai tare mi-e dor ➡ sa joc o finala.

Ultimul concert la care am fost este ➡ Rihanna in Abu Dhabi.

Visez des ca sunt in meciul ➡ Romania – Brazilia.