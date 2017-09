Daum, prima reacție după ce a fost alungat din România. Se plânge în presa germană.

Christoph Daum a vorbit în presa din Germania despre rezilierea contractului cu FRF. Antenorul german susţine că a simţit presiune din partea cluburilor, care au insistat să aibă jucători la naţională pentru a-i vinde pe bani mulţi în străinătate.

Aventura lui Christoph Daum la naţionala României s-a terminat mai repede decât era prevăzut. Antrenorul german mai avea contract până la finalul preliminariilor, însă FRF a cerut joi rezilierea, din cauza rezultatelor foarte slabe.

Fără să o mai spună până acum, Daum a declarat în presa din ţara sa că a simţit o presiune uriaşă din partea cluburilor. În plus, susţine că el a fost cel care a insistat ca înţelegerea să fie ruptă:

”Tocmai ce am semnat rezilierea contractului şi sunt foarte bucuros că am făcut asta, am vrut să se termine acum. Presiunea este mare, vine de la multe cluburi care vor să-şi trimită jucătorii la naţională, pentru a-i vinde scump. Niciodată n-am făcut aşa ceva, sunt independent”, a declarat Christoph Daum pentru spiegel.de.