Drapelul României, înmânat de președintele Iohannis delegației care va participa la „Invictus Games Toronto 2017”.

Președintele României, Klaus Iohannis, a înmânat joi, la Palatul Cotroceni, drapelul României delegației țării noastre care va participa la competiția sportivă „Invictus Games Toronto 2017”.





Șeful statului a arătat, cu acest prilej, că a primit cu entuziasm vestea participării echipei României la Jocurile Paralimpice „Invictus Games 2017”, care se vor desfășura în curând la Toronto, în Canada, și a arătat că participanții la jocuri sunt „adevărați învingători ai vieții”.

„Îmi aduc aminte cu mare plăcere de campania de strângere de fonduri „Pedalăm pentru Invictus” de anul trecut. Am pedalat și eu atunci alături de eroii noștri militari pentru a susține o inițiativă care, iată, astăzi își arată rezultatele. Dumneavoastră sunteți adevărați învingători ai vieții și ne transmiteți tuturor speranța că traumele nu pot pune capăt încrederii în viitor. Pentru tăria de caracter și spiritul activ de care dați dovadă, aveți întreaga mea apreciere!”, a spus președintele Iohannis.

Potrivit șefului statului, exemplul de putere interioară pe care îl oferă echipa României are, cu certitudine, un impact semnificativ asupra celor care ajung sa cunoască emoționantele povești de viață ale membrilor acesteia.



„Este impresionantă determinarea cu care ați depășit inevitabila teamă în fața unui viitor incert și ați reușit nu doar să mergeți mai departe cu demnitate, dar și să vă asumați un rol important în societate. V-ați întors din nou la luptă, de data aceasta pe terenul de sport. Participarea la proiectul ‘Invictus Team România — 2017’ este o demonstrație a spiritului dumneavoastră de adevărați campioni, care au depășit cele mai grele obstacole, și o frumoasă dovadă de solidaritate umană. Vă aflați la prima participare, cu o delegație restrânsă, dar știu ca aveți suflete mari și că, prin conduita dumneavoastră exemplară, veți arăta că militarii români nu sunt doar foarte buni profesioniști, ci au și capacitatea de a se integra în viața sociala și sportivă a Alianței Nord-Atlantice.



Sunt sigur că veți reprezenta România cu talent, profesionalism și demnitate la Jocurile Paralimpice de la Toronto, la toate cele șapte discipline sportive.Vă rog să contați pe întregul nostru sprijin moral! Fiți siguri de aprecierea și recunoștința pe care le aveți din partea noastră pentru toate sacrificiile pe care le-ați făcut!”, a subliniat președintele.Drapelul a fost înmânat de Klaus Iohannis maiorului Laurențiu Șerban, căpitanul echipei și purtătorul de drapel al României.



„Eu și camarazii mei am venit către proiectul Invictus cu entuziasm, seriozitate și hotărâre, așa cum în urmă cu ceva ani plecam în misiuni în teatrele de operații internaționale. Am venit cu sufletul deschis, gândind că este o provocare pentru noi, dar și pentru România. Am întâlnit aici oameni deosebiți pe care îi simțim alături și cu care am făcut o adevărată echipă — mă refer la colegii mei răniți, la echipa de coordonare a proiectului, în frunte cu șeful SMG, la domnii antrenori, la conducerea Clubului Sportiv sportiv al Armatei Steaua, la conducerea MApN și la dumneavoastră, domnule președinte Klaus Iohannis, pentru că ați pedalat pentru Invictus. Iar gestul dumneavoastră ne însuflețește. Am simțit din plin solidaritatea societății civile și efortul consistent al ONG-urilor (…) Nu în ultimul rând, ne este alături mass media militară și civilă. (…) Mulțumim tuturor celor care și-au reunit energiile în jurul acestui proiect inspirat și le promitem că, deși avem o echipă printre cele mai mici, și suntem la prima participare, vom reprezenta Armata și țara cu dăruire, așa cum am făcut și în teatrele de operații”, a declarat Laurențiu Șerban.

El a promis totodată că echipa României va face tot ce-i va sta în putință pentru ca drapelul primit de la președinte să fluture pe catarge la ceremoniile de premiere de la finalul jocurilor Invictus.Între cei prezenți la ceremonie s-au numărat secretarul de stat în MApN, Mircea Dușa, șeful statului Major General Nicolae Ciucă, reprezentanți ai MApN.

SURSA: AGERPRES

FOTO: Facebook Klaus Iohannis