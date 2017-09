Cornel Dănilă a câștigat cea mai disputată ediție a Cupei Academiei de Golf Demis Papillon. A fost nevoie de joc suplimentar.



A noua ediție a Cupei Academiei de Golf Demis Papillon, desfășurată pe terenul de golf de la Clubul Diplomatic din parcul Herăstrău, a fost câștigată de Cornel Dănilă, cu un scor +1 față de scorul terenului. Competiția a avut loc în acest week-end, pe data de 16 septembrie, și a reunit 48 de jucători amatori din Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Liban, Mexic și România. În paralel s-a desfășurat și competiția de juniori la care au participat copiii care se antreneză, în mod obișnuit, la Academia Demis Papillon pe terenul de la Clubul Diplomatic din București.

„Competiția de anul acesta a fost specială pentru că a adus mulți jucători noi în golf, iar cele două divizii, cea de începători și cea de avansați au fost corect reprezentate. În divizia de avansați am avut un match play cu Dragoș Tănase, alături de care am început să joc golf cu 4 ani în urmă. Am făcut un birdie (-1) la cupa 1 și așa am câștigat, la o lovitură distanță.

Demis este foarte bun în ceea ce însemnă lecții și reguli, este un bun coach. Cu el am început și eu. Le recomand începătorilor să aloce timp pentru antrenament la driving range și să meargă să joace pe teren pentru că, în acest sport, rezultatele vin proporțional cu timpul pe care îl aloci.” a declarat Cornel Dănilă, câștigătorul Cupei Academiei de Golf Demis Papillon.

”Sunt mândru că anul acesta avem un câștigător din România, pentru că am avut o participare internațională foarte bună. A fost cea mai disputată competiție din ultimii trei ani, prima după finala din 2013, câștigată de Bruno Negoiță în fața unui reprezentant din Coreea de Sud, care a avut nevoie de o partidă extra (playoff) pentru desemnarea câștigătorului. Cornel Dănilă a câștigat cu o lovitură în fața lui Dragoș Tănase, după un joc foarte bun. Ambii au început să joace golf la Academia Demis Papillon, în urmă cu 4 ani. Îi felicit pe toți participanții la ediția a noua a Cupei Academiei de Golf Demis Papillon” a declarat Demis Papillon, fondatorul Academiei de Golf Demis Papillon.

Cupa Academiei de Golf „Demis Papillon” 2017

Ediția a noua, 16 septembrie 2017, Clubul Diplomatic, București Categorie Câștigător Câștigător (Gross winner) Cornel Dănilă Masculin Divizia I (HCP 0-18) Locul 1: Dragoș Tănase Locul 2: Claudiu Stroe Locul 3: Ionuț Georgescu Masculin Divizia II (HCP 19-36) Locul 1: Dan Bota Feminin Locul 1: Gabriela Pop Locul 2: Draga Popa Cherecheanu Locul 3: Luiza Olsen Începători Locul 1: Robert Mohase

”Mă bucur să constat că, pas cu pas, golful devine un sport mai apreciat de români. Aici sunt oameni care au potențialul de a face performanță, iar cel mai mare cost pe care trebuie să îl suporte este timpul. Un jucător bun de golf trebuie să dedice mult timp antrenamentului. Mă bucur că această ediție a atras jucători din mai multe țări și am observat, și de această dată, un mix cultural care conferă acestei competiții o atmosferă deosebită. Este, cu siguranță, un loc în care ar trebui să fie cei care doresc să învețe o lecție despre disciplină, respect și multiculturalism – un mediu perfect pentru a hrăni mințile curioase ale copiilor care descoperă, treptat, jocul de golf,” a declarat Demis Papillon, fondatorul Academiei de Golf Demis Papillon.

Ediția din acest an a Cupei Academiei de Golf Demis Papillon este realizată cu sprijinul partenerilor Protguard, Crama Oprișor, kurtmann.ro și Bel Profile.

”Golful este un sport frumos, care te învață multe lucruri despre valori, onestitate și disciplină. Acesta este motivul pentru care am ales să devenim partener al Academiei de Golf Demis Papillon și să sprijinim formarea juniorilor, care pot fi campionii de mâine și care ne vor reprezenta cu succes pe plan internațional” a declarat Adrian Minuța, CEO Bel Profile.

Despre Academia de Golf Demis Papillon

Academia de Golf Demis Papillon este o organizaţie non-guvernamentală care militează pentru dezvoltarea şi popularizarea golfului în România. Demis Papillon a fondat în 2009 Academia și vizează, pe termen scurt, dezvoltarea jocului de golf în Bucureşti, urmărind, pe termen lung, creşterea şi formarea jucătorilor de golf din România, Bulgaria și Europa de Est. Din 2014, DPGA a devenit partener al cunoscutei școli de golf Gary Edwin din Australia, școală care are filiale deschise pe toate continentele lumii. În 2016 Academia de golf Demis Papillon s-a mutat la terenul de golf de la Clubul Diplomatic din Parcul Herastrău în București.

