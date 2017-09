Triatlonistul Ciprian Bălănescu vrea podium la maraton. Este de 13 ori campion național.

Ciprian Bălănescu, cel mai bun triatlonist din România, va lua din nou startul într-o competiție de maraton, cu gândul de a fugi mai repede ca anul trecut și de a urca pe podium la campionatele naționale. În 2016, la prima lui cursă de 42 de kilometri și 195 de metri, a terminat în 2 ore, 39 de minute și 42 de secunde.

Ciprian Bălănescu a devenit pentru a 13-a dată campion național de triatlon, titlu care s-a adăugat altor multe medalii câștigate la competițiile de duatlon și aquatlon. Mai are câteva curse în care trebuie să înoate, să pedaleze și să alerge, și apoi fuge la Maratonul București, la Campionatul Național, pentru a doua oară în viață când participă la o competiție care se desfășoară pe distanța a 42 de kilometri și 195 de metri.

”Mai am câteva curse de triatlon, anul acesta oricum am avut mai puține ca anul trecut, și apoi, la maraton”, a spus pentru 4run.ro Ciprian.

Sportivul a terminat pe primul loc Campionatul Național de Triatlon Sprint disputat în București: ”A fost o cursă tactică pe care am dus-o bine până la final chiar dacă am și căzut destul de rău. Din punct de vedere fizic am fost ok, dar nu 100%, se putea și mai bine. Dar, triatlonul presupune mai mult decât pregătire fizică. Mai e nevoie și de o strategie și de o viziune bună de cursă. Lucruri pe care ori le are sportivul, ori le are antrenorul lui. Chestii care se câștigă în timp, care vin odată cu experiența”.

Anul trecut, după 38 de curse de triatlon și duatlon, fără pregătire specifică, Ciprian Bălănescu se alinia la startul Campionatului Național din cadrul Maratonului București, gata să dea ce are mai bun.

”Până la kilometrul 40 eram pe un ritm de 2 ore și 36 de minute. După ce am trecut acea bornă am clacat, am crăpat. Până acolo m-am simțit excelent”, povestește Bălănescu care a ajuns la linia de finiș după 2 ore, 39 de minute și 42 de secunde, pe locul 7 în țară, locul 11 la general.

În 2017, pe 15 octombrie, triatlonistul simte că se va descurca mai bine și se gândește chiar la un loc de podium. ”Față de anul trecut, în 2017, an în care am avut și mai puține curse decât în sezonul anterior, am pregătit la fel de bine triatlonul și duatlonul dar am introdus și alergări specifice pentru maraton, gen tempouri, ritm mai susținut pe alergări mai lungi”, explică Bălănescu.

”În octombrie îmi doresc să fug cât mai bine. Am văzut anul trecut, la primul meu maraton, că fără pregătire specifică am alergat 2 ore și 39 de minute. Acum vreau să ajung cât mai repede la linia de finiș, nu știu încă ce timp aș vrea să iasă, dar trebuie să fie mai bun ca cel din 2016.

Ca orice sportiv, pentru că pentru medalii concurăm, pentru un loc cât mai sus în clasamente, mă gândesc și la un loc pe podium. Dar, trebuie să așteptăm finalul cursei pentru că maratonul poate aduce și surprize indiferent de cât de bine ești antrenat. Dacă o să scot un timp mai bun, asta va însemna că am progresat”, a adăugat sportivul legitimat la cluburile bucureștene CS Rapid și la CS Mișcarea CFR.

În 2017, primii români de la Maratonul București au fost Sorin Mîneran (2.30.22), Daniel Lupulescu (2.31.11) și Viorel Tams (2.33.08).

Ciprian Bălănescu a luat parte și la Campionatul Național de Atletism care s-a desfășurat în iulie la Pitești, pe pistă, la proba de 10.000 de metri, distanță pe care pe tartan o aleargă foarte rar, ultima fiind în 2014, când a terminat cursa după 33 de minute. Acum, s-a clasat al șaselea în țară, după 33 de minute, 30 de secunde și 76 de sutimi.

”N-am experiență pe pistă. A fost o cursă tactică alături de sportivi care mănâncă fugă pe pâine, care numai asta fac. Sigur pot să alerg mai repede, timpul de acum nu este ce pot eu. M-ar ajuta și dacă aș folosi și cuie. Am avut în gând să termin în primii șase, să aduc puncte pentru club, ceea ce s-a și întâmplat”, ne-a descris Bălănescu evoluția lui pe pistă.

Rezultate pistă

10.000 m: 33.30:76 (2017)

10.000 m: 33.00:00 (2014)

5.000 m: 15.44:53 (2016)

3.000 m: 8.41:00 (2016)

Foto: Andra Panduru

