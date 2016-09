800 de mici rugbiști, la selecția de la stadionul ”Arcul de Triumf”. Lobby pentru meciuri test cu forțele planetei

Rugby-ul se poate lăuda cu o performanță unică în sportul românesc. Echipa națională de seniori a fost prezentă la toate edițiile Cupei Mondiale, de la înființarea acesteia, în 1987. Iar acest record va continua, ne asigură conducerea federatiei și reprezentanții World Rugby, care au venit la București să fie martori în weekend la un eveniment impresionant: 800 de copii s-au luptat pe stadionul “Arcul de Triumf” pentru onoarea de a călca pe urmele “Stejarilor”.

Vlaicu si Surugiu, ”placati” de copii pentru poze si autografe

Cea mai amplă campanie de selecție a talentelor la copii și juniori a ajuns la punctul culminant pe stadionul “Arcul de Triumf”, unde 800 de copii sub 14 ani au participat la faza finală a circuitului național de mini-rugby.

După 6 etape disputate pe zone geografice, copiii care vor să le urmeze lui Florin Vlaicu și coechipierilor săi din naționala României au avut faza finală la București, chiar pe stadionul unde ”Stejarii” își dispută meciurile de pe teren propriu.

Iată echipele campioane naționale: CS Rugby Săcele (U14), RC Antonio Jr (U12), ACS Șoimii București (U10), CS Warriors Timișoara (U8).

Rezultatele complete ale turneului național de mini-rugby pe site-ul federatiei. http://frr.ro/2016/09/04/ultima-etapa-cn-minirugby-si-desemnat-castigatoarele-dar-si-campioanele-nationale-ale-sezonului-2016/

”Întotdeauna vin cu mare plăcere, să vad copiii că joacă acest sport minunat și mă bucur că sunt chiar foarte multi. În rugby, am început în ultimii ani să mai scoatem și noi capul și este îmbucurător că vin copiii. Sperăm să avem foarte mulți ani rugby în Romania și chiar de performanță“, spune Florin Vlaicu, recordmanul selecțiilor la națională, cu 93 de partide.

La finalul competiției, copiii s-au înghesuit pentru poze și autografe, iar Vlaicu și Surugiu au răspuns cu amabilitate asaltului prichindeilor. “Mă bucură că sunt foarte mulți copii astăzi pe stadionul Arcul de Triumf și chiar sunt fericit că am fost invitat, îmi aminteste de copilărie, cand stadionul acesta era mai plin decat in ziua de azi. Eu zic ca, din acesti copii, foarte mulți vor avea șanse să ajungă la națională, la echipele de juniori mai întâi si apoi la echipa națională de seniori”, a spus, printre altele, Florin Surugiu.

Mascotele Cartoon Netwoork au jucat rugby

Ți pentru ca doar munca, fara distracție, nu e funny când ai mai puțin de 14 ani, copiii veniți la Arcul de Triumf și-au luat revanșa pe spatele mascotelor Cartoon Netwoork: Gumball și Darwin, Finn și Jake și chiar fetițele Powerpuff au fost placate amical, pentru a simți și ele gustul inconfundabil al jocului de rugby.

Dumitraș si-a exprimat și mulțumirea pentru felul în care s-a desfășurat competiția copiilor și rezultatele înregistrate. “Un prilej de fericire, un prilej de bucurie a copiilor, este sărbătoarea lor. Mă bucur că, în afara de jocul de rugby propriu-zis, sunt și momente de destindere, cu jucători internaționali care au venit să-i vadă la lucru. Cred eu că sunt lucrurile cele mai frumoase, sa creștem copii sănătoși, să se bucure și să învețe ce înseamnă spiritul de echipă, fair-playul, integritate, solidaritate și disciplină”.

Lynn Howells și Richie Dixon, supervizori de lux

Antrenorul naționalei de seniori a României, Lynn Howells, nu putea lipsi de la un asemenea eveniment. Tehnicianul galez a ramas incantat de ce a vazut si prevede tinerilor rugbysti un viitor stralucitor, poate chiar sub tricolor: “Cred ca echipa nationala are nevoie de sange tanar. Vor veni urmatoarele editii de cupa mondiala si va trebui sa gasim inlocuitori, pentru ca jucatorii pe care-i avem acum vor imbatrani. Asa ca, da, acesta este viitorul, aici vedem de unde vor veni viitorii jucatori de Cupa Mondiala”.

Federația internațională de rugby și-a trimis și ea un reprezentant la București pentru acest eveniment, nimeni altul decat Richie Dixon. Fostul antrenor al naționalelor Scotiei și Georgiei urmărește oficial rugby-ul românesc din 2008 și este entuziasmat de creșterea calității jocului la noi în țară. “Vin în România de 8 ani deja, la început aveam o bază foarte bună și în fiecare an aceasta a mai crescut câte o treaptă. Echipa națională a avut evoluții foarte bune în ultima perioadă, iar când privești acești copii, de la nivelul lor și până la nivelul echipei naționale de seniori, România a facut progese extraordinare”, a declarat project managerul desemnat de World Rugby pentru Georgia și Romania.

Lobby pentru meciuri test cu forțele planetei

Am profitat de prezența la Bucuresti a lui Richie Dixon pentru a afla care este poziția World Rugby fata de o eventuala serie de meciuri-test ale Stejarilor in compania marilor echipe ale lumii, din Turneul celor 6 natiuni sau cele din emisfera sudica, din Tri Nations Cup. Meciuri care ar ajuta enorm echipa noastra, dar care sunt extrem de greu de strecurat in program, a avertizat supervizorul federației internaționale. “Din nefericire, marile puteri au un program calendaristic foarte bine stabilit pe 10 ani, mai ales din cauze economice, așa că e foarte greu să te strecori într-o dată din acest calendar. Așa că World Rugby încearcă să convingă marile puteri mondiale să acorde echipelor naționale cum este România, în special, o șansă la un meci test. Următorul obiectiv ar fi ca, din 2018, timp de 10 ani, să avem performanțe care să ne aduca în raza lor de atenție”, a spus Dixon.

Fostul capitan de la Auch si-ar dori si el enorm ca actuala generatie de sportivi sa aiba sansa de a se infrunta pe teren cu cei mai buni rugbysti ai planetei. “Romania ar putea juca cu marile puteri internationale, dar e nevoie de invitatie din partea lor. Vom face tot ce este necesar. O sa facem lobby pentru acest lucru, dar depinde si de ce vom face in toamna, in meciurile test (nr. cu SUA, Canada și Uruguay), și ce se va întâmpla în primăvară, în campania de calificare pentru Cupa Mondială. Si-atunci vom deveni din nou un partener interesant pentru marile natiuni” este obiectivul îndrăzneț al președintelui Federației Române de Rugby.