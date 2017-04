Violențele continuă în Dâmbovița. După Ioana Mihălăchioiu, a fost bătut și arbitrul Laurențiu Ciocan: ”Mi-a dat pe la spate”.

Arbitrii dâmbovițeni sunt bătuți pe bandă rulantă la meciurile din campionatul județean. Nici nu s-au stins bine ecourile ultimului scandal, cu Ioana Mihălăchioiu lovită de un jucător de la Șelaru, George Berbece, care susține la rându-i că a primit un pumn peste față, că a izbucnit un altul, dezvăluie jurnaldedambovita.ro.

Arbitrul Laurențiu Ciocan a fost altoit la Vlădeni, într-un meci de Liga a VI-a, cu Sportul Voinești.

A fost bătut și arbitrul Laurențiu Ciocan: ”A căzut instantaneu, parcă i-a retezat picioarele”

”Era minutul 32 și 3-0 pentru oaspeți, când un jucător de la gazde l-a lovit mișelește cu pumnul pe arbitru, pe la spate. Laurențiu a picat instantaneu, parcă i-a retezat picioarele acea lovitură. Mi-a sărit inima din loc, credeți-mă că mi-a fost frică de ce e mai rău. După ce s-a ridicat, arbitrul avea urechea vânătă și era umflat în zona cefei.

Am apelat numărul de urgență 112, iar intervenția fost promptă. Apoi am fost contactat telefonic în mai multe rânduri de către Jandarmerie, să mă întrebe dacă e nevoie să pună în aplicare efective, doar că cel care a lovit a fugit imediat. Apreciez operativitatea de care au dat dovadă organele competente, dar și modul în care au cooperat oficialii echipei gazdă. Așa am aflat că respectivul se numește Leornard Nastasia și că ar fi evoluat pe legitimația altui jucător, din câte rețin Bogdan Tița.

Arbitrul a depus plângere la Poliție și a mers la spital să-și scoată certificat medico-legal”, a declarat observatorul partidei, Dorin Nistor, care l-a identificat pe agresor după o fotografie preluată de pe contul personal de Facebook.