Olandezul Abdelhak Nouri este în comă după un incident într-un meci amical al lui Ajax. S-a prăbușit pe teren! FOTO&VIDEO

Abdelhak Nouri este în comă după un incident într-un meci amical al lui Ajax. S-a prăbușit pe teren!



ACTUALIZARE 20. 30. Toți se roagă pentru Nouri.

You are a fighter Appie! stay strong?? — Winston Bogarde (@WinstonBogarde5) July 8, 2017

We would like to wish speedy recovery to Abdelhak Nouri from @AFCAjax who collapsed in a friendly game?? pic.twitter.com/P2HoOpu53v — Ajax Cape Town (@ajaxcapetown) July 8, 2017

Amicalul din Austria, dintre Ajax și Werder Bremen, de sâmbătă seara, a fost suspendat în minutul 71 și 48 de secunde!

Intrat pe gazon în repriza a doua, Abdelhak Nouri, unul dintre jucătorii echipei ”lăncierilor”, s-a prăbușit pe gazon, el suferind, se pare, un stop cardiac.

Ajax’s Abdelhak Nouri collapsed on the pitch during a friendly with Werder Bremen. Praying he is ok ?pic.twitter.com/I1rS2dsFx0 — Football Stands (@TheFootyStands) July 8, 2017

Jucătorul, transportat de urgență la spital cu elicopterul, este acum în comă indusă, însă cei de la Ajax susțin că starea jucătorului este una stabilă. ”Jucătorul a fost stabilizat. A suferit o aritmie cardiacă”.



UPDATE NOURI | Er was sprake van hartritmestoornissen. Hij is stabiel, heeft hartslag & wordt in slaap gehouden. — AFC Ajax (@AFCAjax) July 8, 2017

Imaginile șocante amintesc de drama trăită de fotbalistul român Mihăiță Neșu.

Medicii au intervenit imediat, chiar pe teren, iar jucătorul de 20 de ani pare a avea o șansă de supraviețuire.



Así estaban los jugadores del Ajax después del desmayo de Nouri. Fue trasladado en helicóptero al hospital.pic.twitter.com/DQiKQ0NqUh — El Número Diez (@numerodiezco) July 8, 2017

Nouri, jugador del Ajax se desplomó en pleno partido. Se encuentra en el hospital con pulso y durmiendo. Sufrió arritmias cardíacas. pic.twitter.com/dieS9ZyE9s — El Número Diez (@numerodiezco) July 8, 2017

Ambulanța a pătruns pe gazon și medicii i-au acordat primul ajutor zece minute.

Our thoughts are with Abdelhak Nouri, the Ajax youngster who collapsed mid-game and the game has been called off pic.twitter.com/APF2Zrs1lr — BenchWarmers (@BeWarmers) July 8, 2017

Format de academia lui Ajax, Nouri a trecut pe la toate reprezentativele de tineret ale Olandei. În sezonul trecut, el a debutat la echipa mare, bifând nouă meciuri în campionat (o singură dată titular). Fotbalistul olandez de origine marocană a luccrat la echipa secundă cu românul George Ogăraru.



Anul trecut a fost declarat jucătorul anului la Jong Ajax.

.@jupilerleague Player of the Season ? Abdelhak Nouri! ? Talent of the Season ? Frenkie de Jong! ? Proud of you lads! ????? #AjaxReserves pic.twitter.com/JqCcQ3ZkNe — AFC Ajax (English) (@AFCAjax_EN) May 16, 2017

