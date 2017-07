AC Milan întâlnește după aproape 30 de ani o echipă românească în cupele europene

Formația italiană de fotbal AC Milan întâlnește din nou o echipă românească în cupele europene, urmând să joace împotriva lui CS Universitatea Craiova în turul 3 preliminar al Europa League, la 28 de ani după ce învins-o pe Steaua București cu 4-0 în finala Ligii Campionilor, în 1989, prin dublele olandezilor Marco van Basten și Ruud Gullit.

Când a zdrobit-o pe Steaua în acea finală, Milan, antrenată de Arrigo Sacchi, avea una dintre cele mai bune echipe din istoria fotbalului. Pe lângă van Basten și Gullit evolua un al treilea olandez de mare valoare, Frank Rijkaard, alături de italieni ca Franco Baresi, Paolo Maldini, Roberto Donadoni sau Carlo Ancelotti, marele antrenor de astăzi.

26 years ago we won the third European Cup in our history: #ACMilan vs Steaua Bucharest 4-0! #weareacmilan pic.twitter.com/7IeeDqHfzk

— AC Milan (@acmilan) May 24, 2015