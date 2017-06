Accidentarea lui Alibec îi dă emoții lui Dică. Atacantul a avut program separat la primul antrenament din Olanda / VIDEO

Accidentarea lui Alibec îi dă emoții lui Dică. Atacantul de 26 de ani a avut program separat și la primul antrenament efectuat duminică seara la Apeldoorn (Olanda).

Denis Alibec (26 de ani) acuză probleme la inghinali și nu s-a pregătit cu echipa nici în primul cantonament. Căpitanul a ajuns la sesiunea de pregătire pe bicicletă, la fel ca antrenorul Dică și ceilalți jucători, după o ședință la sala de forță.

Alibec a apărut pe teren, dar a continuat să se pregătească separat de ceilalți jucători, după un program special întocmit de kinetoterapeutul Ovidiu Kurti. Denis Alibec a lipsit din primul cantonament al Stelei, din cauza accidentării care l-a scos din calcule și pentru meciurile României cu Polonia și Chile. Șeptarul de la FCSB a fost nevoit să părăsească lotul lui Daum din cauza accidentării la inghinali care i-a recidivat. La antrenamentul celor de la FCSB, efectuat pe terenul celor de la Voetbalvereniging WWNA, au asistat și trei fani români din Apeldoorn. Steliștii vor reveni pe 8 iulie din cantonamentul din Olanda.

Vicecampioana României are programate patru amicale în cantonamentul din Olanda:

29 iunie – FC Steaua Bucuresti – FC SHAKHTAR Donetsk (campioana Ucrainei)

2 iulie – FC Steaua Bucuresti – FC Oleksandriya (locul 5 in Ucraina)

4 iulie – FC Steaua Bucuresti – Waasland-Beveren official (locul 14 in Belgia)

7 iulie – FC Steaua Bucuresti – KV Oostende (locul 4 in Belgia)

