Acestea sunt cele mai pariate meciuri din acest weekend!

Începe fotbalul spectacol în Premier League – cea mai puternică ligă a planetei! Pariorii din întreaga lume și-au îndreptat atenție către aceste 3 meciuri, pe care le-au analizat și specialiștii din cadrul comunității pariorilor din România. Află ce spun specialiștii despre meciurile: Arsenal vs. Leicester City, Brighton vs. Manchester City și Newcastle United vs. Tottenham Hotspur și care sunt cele mai interesante pariuri și unde se găsesc cele mai mari cote pentru aceste meciuri!

PARIAZĂ ONLINE 100% LEGAL PE MECIURILE DIN PREMIER LEAGUE, VEZI AICI LISTA AGENȚIILOR RECOMANDATE!

Arsenal vs. Leicester City

Vineri, 21:45

Atenție pariorilor din întreaga lume se va îndrepta vineri spre partida inaugurală a sezonului 2017/2018 de Premier League. Arsenal s-a întărit în această vară prin aducerea golgheterului lui Olympique Lyon, Alexandre Lacazette și a fundașului de bandă stângă de la Schalke, Sead Kolasinac. În pregătiri, formația antrenată de Arsene Wenger nu a strălucit, însă cu toate acestea, Giroud și compania au reușit să se impună în fața rivalilor de la Chelsea în Supercupa Angliei, câștigată la penalti-uri de tunari, după ce la finalul primelor 90 de minute scorul final a fost 1-1.

Indisponibili: Alexis Sanchez, Mesut Ozil, Aaron Ramsey, Francis Coquelin, Santi Cazorla

Incerți: Per Mertesacker, Gabriel Paulista

Leicester nu pare să mai aibă forța și entuziasmul pentru a le pune probleme favoritelor la titlu în acest sezon, chiar dacă la echipă au fost aduși: Kelechi Iheanacho, Vicente Iborra și Harry Maguire. Băieții lui Craig Shakespeare nu au arătat o poftă deosebită de joc nici în partidele amicale, în care Leicester nu s-a descurcat deloc bine, pierzând în fața unor adversari mult mai slabi. Cu toate acestea, fosta campioană a Angliei s-a impus în ultimul amical jucat în urmă cu o săptămână în fața Borussiei Monchengladbach, încheiat cu scorul de 2-1, mulțumită dublei reușite de Jamie Vardy în a doua parte a reprizei secunde.

Indisponibili: Vicente Iborra, Robert Huth, Danny Drinkwater, Nampalys Mendy

Incerți: Kelechi Iheanacho

Ținând cont de absențele din cele două tabere, dar și de forma relativ slabă arătată de ambele în pregătiri, ne gândim că vom avea o partidă destul de închisă, în care gazdele până la urmă se vor impune. Acestea sunt pariurile care ne-au atras atenția pentru acest meci:

Arsenal câștigă fără să primească gol @ 2.75 la Sportingbet

Repriza cu mai multe goluri: A doua repriză @ 2.00 la Betfair

Brighton vs. Manchester City

Sâmbătă, 19:30

După ce a promovat pentru prima dată în Premier League, Brighton a investit 30 de milioane de Euro în aducerea unor jucători, cu speranța de a putea rămâne în cel mai prestigios campionat de pe mapamond și la finele acestui sezon. Singurul transfer de marcă a fost aducerea internaționalului olandez Davy Pröpper, fostul mijlocaș central de la PSV. Echipa antrenată de Chris Hughton nu s-a descurcat foarte rău în pregătiri, pierzând doar ultimul meci, cu scorul de 2-3, în fața semi-finalistei Ligii Campionilor din sezonul trecut, Atletico Madrid.

Indisponibili: Beram Kayal, Sam Badlock

După ce s-a despărțit de jucătorii care nu au convins în ultima perioadă, miliardarii de la Manchester City i-au mai adus lui Guardiola o serie de vedete: Kyle Walker, Benjamin Mendy, Bernardo Silva, Danilo și Ederson, care au costat nu mai puțin de 228 de milioane de Euro. Cetățenii au jucat numai 4 meciuri amicale în această vară. Prima partidă a fost pierdută cu scor de neprezentare în fața rivalilor locali de la United, în timp ce următoarele 3 partide au fost câștigate la diferență de 3 goluri, în fața unor echipe de top: Real Madrid, Tottenham și West Ham.

Indisponibili: Benjamin Mendy

Incerți: Ilkay Gundogan

Pur și simplu nu există termen de comparație între aceste două echipe, iar forma cetățenilor pare să fie una foarte bună, așa că ne putem aștepta la o victorie categorica din partea oaspeților în acest meci. Acestea sunt pariurile care ne-au atras atenția pentru acest meci:

Manchester City (Handicap Asiatic) -1.5 @ 1.89 la Unibet

Manchester City câștigat ambele reprize @ 2.85 la Betano

Newcastle United vs. Tottenham Hotspur

Duminică, 15:30

După ce l-a cedat pe Florian Thauvin la Marseille, Newcastle l-a adus pe Christian Atsu de la Cheslea ca înlocuitor. Au mai fost transferați Jacob Murphy, Florian Lejeune și Javier Manquillo. De asemenea, închizătorul Mikel Merino, internațional spaniol de tineret, a fost adus împrumut pentru un sezon de la Dortmund. Echipa condusă de Rafa Benitez s-a descurcat decent în perioadă de pregătire, pierzând numai o singură partidă în fața lui Mainz, însă nici nu a avut în față adversari foarte puternici.

Indisponibili: Dwight Gayle

Incerți: DeAndre Yedlin

Tottenham rămâne deocamdată singura echipă din Premier League care nu a adus nici un jucător în această perioadă de mercato, deși i-a cedat pe Kyle Walker, Nabil Bentaleb, Clinton N’Jie și Federico Fazio. Se pare că Pochettino nu a găsit nici un jucător cu care să-și poată întări formația până în acest moment. Spurs a avut o prestație ciudată în partidele amicale, câștigând în fața PSG-ului cu 2-4, pierzând cu AS Roma cu scorul de 2-3 și în fața lui City cu 0-3, pentru ca mai apoi să o învingă pe vicecampioana Europei, Juventus cu 2-0.

Indisponibili: Danny Rose, Dele Alli, Erik Lamela

Incerți: Kieran Trippier, Son Heung-min

Pare greu de crezut că elevii lui Benitez vor putea să le țină piept vicecampionilor din Premier League imediat după revenirea din Championship, chiar dacă în urmă cu două sezoane, Newcastle reușea să se impună de două ori în fața londonezilor. Sub 2.5 goluri @ 2.00 la Netbet este pariul care ne-au atras atenția pentru acest meci.

PariuriX.com promovează parierea responsabilă și vă recomandă să nu jucați mai mult de 10% din veniturile lunare. Pariurile pot avea consecințe financiare și pot cauza dependență. Vă rugăm să jucați responsabil!

PariuriX.com – 18+ Site-ul este interzis minorilor – Licență Clasa II prin Decizia ONJN nr. 697/18.04.2016