Achim, dat afară de la FCSB. ”Nici nu știe ce joacă. N-o să-l las în lot!”, a tunat patronul de la FCSB, Gigi Becali.

FCSB a remizat cu Viktoria Plzen (Cehia), scor 2-2, la București, în prima manșă a turului 3 preliminar din Liga Campionilor.

Un rezultat care l-a scos din sărite pe patronul formației bucureștene, Gigi Becali. Acesta a anunțat deja prima măsură: scoaterea din lot a lui Vlad Achim!

”Din moment ce îl ai pe Man şi îl bagi pe Achim… Nici nu mă aşteptăm să-l mai văd, uitasem că există Achim. Ai 2-2 și dacă vrei să dai gol îl bagi pe Man și nu pe Achim. E singura greșeală a lui. Ce explicații să ai? Nimeni nu poate da explicații când îl bagi pe Achim”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Latifundiarul din Pipera a continuat: ”Nu am nimic cu băiatul, dar n-o să-l mai vedeți. N-o să-l las în lot, ca să nu-l mai bage. Achim e problema! El nici nu știe ce joacă la Steaua, când intră. Stă pe acolo, se plimbă pe acolo…”.

De asemenea și Ionuț Larie va fi trecut pe linie moartă, după ce Gigi Becali i-a imputat un gol în partida cu Plzen: ”La primul gol, unul se fereşte, celălalt se fereşte. Dă, mă, cu capul! Acum trebuie să improvizăm. Nu mai poţi să joci cu Larie”.

Achim, dat afară de la FCSB. Gigi Becali nu mai cumpără nimic

Gigi Becali a anunțat, după meciul cu Viktoria Plzen, că nu vrea să mai cumpere nici un jucător! ”Trebuie să facem ceva, că nu avem ce face. Pierdem toate meciurile. Sunt aşa de supărat că nu mai vreau nimic la ora asta. Nu mai vreau să cumpăr nimic. M-am săturat. Tot cumpăr şi tot ne întrebăm cine să joace”, a conchis Gigi Becali.

