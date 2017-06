ACS Poli a transferat un atacant care a jucat cu Neymar și cu Casemiro, dar care a trecut pe la o echipă cu nume ciudat pentru români. ACS Poli continuă să transfere jucători pe bandă rulantă, chiar dacă Pandurii amenință că vor merge la TAS, caz în care, direct va retrograda echipa bănățeană.

Bănăţenii îl înlocuiesc pe Pedro Henrique cu un alt atacant brazilian, care are 25 de ani şi uimeşte prin tehnica pe care o are, deşi măsoară 1.91 m, informează gsp.ro.

Miguel Antonio Bianconi Kohl este un vârf brazilian care a jucat la naţionala U17 alături de Neymar, iar la U20 lângă Casemiro, mijlocaşul de la Real Madrid.

ACS Poli a transferat un atacant care a jucat cu Neymar și cu Casemiro. A semnat pe două sezoane

Fotbalistul a semnat azi un contract pe două sezoane cu ACS Poli. Cea mai bună parte din cariera sa se leagă de Palmeiras, pentru care a jucat atât la prima, cât şi la a doua echipă.

Acesta a trecut şi prin Coreea de Sud, pe la Chungju, dar şi prin Japonia, la Kamatamare Sanuki. În acest an a evoluat pentru Mogi Mirim, fosta echipă a lui Rivaldo, unde a punctat de 6 ori în 17 partide.

Vicepreşedintele clubului, Radu Birlică, a confirmat mutarea pentru GSP.RO şi a vorbit despre planurile echipei din viitorul sezon:

„Eu mare încredere că va fi un transfer foarte reuşit. E un fotbalist pe care l-am studiat bine. Sperăm să dea cât mai multe goluri şi să ne ajute să ne îndeplinim obiectivul, adică să fim printre primele 8 echipe din România. I-am văzut calităţile.

Va ajunge repede pe lista echipelor bune din Liga 1. A semnat pe 2 ani cu opţiune de prelungire pentru încă două sezoane.

Am discutat cu domnul Popa, dar şi cu domnul primar. Vrem să ducem Timişoara acolo sus, unde îi este locul. Iar în sezonul următor ne dorim o clasare care să ne ducă în cupele europene. Domnul primar este un mare fan al lui Poli şi ne-a promis că nu vor mai fi probleme la echipă.

Noi am adus jucători buni, dar gratis. Nu am dat prime de instalare, nu am dat comisioane. Ne-au ajutat prietenii, printre care şi Bogdan Apostu, căruia îi mulţumesc. Sper ca jucătorii aduşi să-şi demonstreze valoarea. Mai avem discuţii cu 2 jucători şi imediat ce se vor rezolva cred că perioada de transferuri pentru noi este închisă”, a zis Birlică pentru GSP.RO.

ACS Poli i-a transferat, până acum, pe Al. Munteanu, V. Crețu (Gaz Metan), Vașvari (FC Botoșani), Țigănașu (Poli Iași), Melinte (Chiajna), Covalschi (CS Afumați), Al. Ciucur (Poli Iași).