Adi Popa a semnat cu Reading! Primele declarații ale românului. Ce obiectiv și-a fixat | VIDEO

Adi Popa a semnat cu Reading! Ce număr va purta fostul stelist la noua sa echipă și cum l-au prezentat fanilor conducătorii grupării din liga a doua engleză depășește orice idee similară dinspre tabăra Stelei, unde fotbaliștii noi sunt prezentați lângă ficusul de la club.

UPDATE (ora 16.43). Adi Popa a acordat un prim interviu site-ului oficial al lui Reading. „Sunt încântat să fiu aici. E un pas înainte pentru mine. A fost greu să plec din România, pentru că am avut parte de momente frumoase la Steaua, unde am câştigat 7 trofee. Am venit aici pentru a-mi arăta calităţile”, a declarat fostul stelist.

”Iubesc fotbalul de aici. Pentru mine, aici e fotbalul adevărat. Am avut oferte din Spania, din Italia, dar le-am refuzat. Am vrut să vin aici, pentru că îmi place acest ritm de a juca din trei în trei zile şi sper să mă descurc cât mai bine. Sunt obişnuit, la Steaua jucam şi 50 de meciuri pe sezon. Nu e o problemă pentru mine. Abia aştept primul meci pentru a-mi dovedi valoarea. Am vorbit cu Tamaş, care a jucat la Cardiff, Doncaster, West Bromwich. Mi-a spus să nu stau pe gânduri, să accept, pentru că este foarte frumos. Aş fi venit şi fără să-mi spună el. Vreau să-i mulţumesc lui Jaap Stam, pentru că m-a dorit aici. Sper să joc mult şi foarte bine”, a continuat internaționalul român.

”Am venit aici să ajut. Obiectivul meu e să promovăm în Premier League. Am deja două promovări în carieră. Sper ca la finalul sezonului să am trei. Va fi dificil să terminăm pe unul dintre primele două locuri, dar sper ca la final să fim măcar echipa care câştigă play-off-ul”, a încheitat Adi Popa.

Adi Popa a fost prezentat oficial ca noul jucător al celor de la Reading cu puțin timp în urmă. El a plecat de la Steaua contra sumei de 600.000 de euro, deși intrase în ultimele 6 luni de contract. În vară ar fi putut fi pierdut gratis, dar Steaua a făcut o afacere vânzxându-l pentru această sumă.

Adi Popa a semnat cu Reading: va purta numărul 25!

Adi Popa a semnat cu Reading un contract valabil până în vara anului 2020. El va purta numărul 25.

Adrian Popa will wear the number 25 shirt for the Royals, and could be available tomorrow in Birmingham subject to international clearance. pic.twitter.com/fgNqe68p74 — Reading FC (@ReadingFC) January 30, 2017

Jaap Stam, antrenorul lui Reading, s-a declarat extrem de entuziasmat de transferul lui Popa.

„Adrian este un atacant cu un potenţial enorm care a jucat la cel mai înalt nivel în România, precum şi în cupele europene. Este un jucător experimentat, rapid, o constantă ameninţare pentru apărările adverse. Având în vedere că avem un program încărcat, un fotbalist cu asemenea calitate îmi oferă posibilitatea de a odihni anumiţi jucători fără a afecta evoluţia echipei. Sunt încântat că face parte din echipa noastră”, a declarat Jaap Stam pentru site-ul oficial al echipei engleze.

„Suntem foarte bucuroşi. Reprezintă un transfer important pentru echipa noastră pentru că vine cu un bagaj internaţional uriaş, experienţă care ne va ajuta în viitor”, a precizat şi Nigel Howe, directorul executiv al lui Reading.

Reading se află pe locul 3 în liga a doua engleză, cu 52 de puncte, după 28 de etape, la şase puncte distanţă de locul 2, primul care asigură promovarea directă în Premier League, poziţie ocupată momentan de Newcastle.