Adrian Mutu are încredere în Vasile Miriuță: ”Va face treabă bună la Dinamo, o să vedeți în derby-ul cu FCSB”

Adrian Mutu are încredere în Vasile Miriuță. Directorul general al clubului de fotbal Dinamo este convins că noul antrenor va debuta cu dreptul la derby-ul cu Steaua de duminică.

„Pe listă au fost mai mulți antrenori, dar noi am decis că Vasile Miriuță este cel mai potrivit pentru noi. Eu nu am spus că îl prefer pe Claudiu Niculescu. Declarația mea a fost scoasă din context. Am vorbit azi patru ore cu Vasile și i-am explicat că eu nu am nimic cu el, cum nu am cu niciun antrenor. Poate doar cu unul, dar pe vremea când eram fotbalist. Am fost mai mulți care am decis și fiind într-un moment mai greu am ales un antrenor cu puțin mai multă experiență decât ceilalți. Și sunt convins că Vasile va face treabă bună la Dinamo, o să vedeți în derby-ul cu FCSB. Îi urez multă baftă și rezultate cât mai bune”, a afirmat Mutu, citat de Agerpres.

El a menționat că partida cu Concordia Chiajna, programată, miercuri, în etapa a 11-a a Ligii I, este un test pentru jucătorii dinamoviști în fața noului antrenor. „Începem o nouă etapă în viața clubului nostru, cu un nou antrenor și sper ca jucătorii să demonstreze în meciul de mâine că merită să joace la Dinamo. Pentru ei e un test în fața noului antrenor chiar într-un meci cu Concordia, fosta lui echipă. E un test potrivit”, a adăugat Mutu.

Antrenorul Vasile Miriuță, care a condus până acum echipa de fotbal Concordia Chiajna, a semnat, marți, un contract valabil până în 2019 cu FC Dinamo. Tehnicianul începe munca la noua formație de joi, la meciul cu Concordia Chiajna pe banca de rezerve a echipei Dinamo urmând să stea antrenorul interimar Iulian Mihăescu.