Adrian Mutu și-a intrat din nou în rolul de tată. Sandra nu lasă să i se vadă burtica!

Adrian Mutu (37 de ani) si Sandra Bachici (22 de ani) trăiesc o frumoasă poveste de iubire de un an și jumătate.

”Ne-am cunoscut într-un cerc de prieteni, cred că avea 18 ani atunci când am cunoscut-o. În momentul în care eu am divorțat și treceam printr-o perioadă despre care puțină lume știe, am pus mâna pe telefon și am aflat ca trecea și ea printr-o perioadă mai grea”, a povestit Mutu, la Kanal D.

”Briliantul” a mărturisit că a știut din prima că ea este femeia alături de care a știut că vrea să își continue viața, așa ca a decis să o ceară în căsătorie după doar 6 luni de relație.

”Cererea de căsătorie a avut loc de ziua mea, pe 1 ianuarie, după Revelion. Adi mi-a spus că vom merge la o cină cu prietenii, pe plajă, apoi mi-a dat inelul. Nu m-am putut abține din plâns atunci când l-am primit”, a mărturisit Sandra.

”Vrem să facem nunta în țară, în decembrie. Noi așa ne-am dori, dar știm că nu se pot face iarna nunți. Să vedem! A durat mai mult pentru că eu a trebuit să-mi transcriu în limba română și să legalizez divorțul de Consuelo. Acest lucru a durat, a trebuit să trimitem hârtiile la ambasadă, apoi a intrat Judecatoria în vacanța de vară. În momentul în care lucrurile vor intra la normal, vom rezolva situația”, a spus Mutu, declarat la finalul luni trecute, într-o acțiune la Florența, cel mai bun atacant din istoria Fiorentinei!

Sandra și Adi Mutu au aflat ca vor deveni părinți în timp ce se aflau în vacanță. ”La Bodrum, în Turcia, am rămas însărcinată. Vreau și cred că va fi baiat. Îmi doresc un băiețel. Indiferent ce va fi, noi îl vom iubi”, a mai spus Sandra, a cărei burtică încă nu se vede. E gravidă în luna a treia!