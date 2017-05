Adrian Porumboiu, atacat furibund la ”acoperitul” Răzvan Burleanu: ”L-au spulberat pe Popescu! I-au omorât tatăl, l-au nenorocit, ca să ajungă gunoiul ăsta președinte de Federație!”.

Fostul patron de la FC Vaslui a sărit ca ars, după ce președintele FRF a postat pe blogul personal un atacat la Cristi Balaj, posibil candidat la alegerile FRF de anul viitor, folosindu-se de numele ”penalilor” Cristi Borcea și Gheorghe Ștefan ”Pinalti”. La gruparea lui ”Pinalti”, Ceahlăul Piatra-Neamț, tatăl lui Răzvan Burleanu a jucat fotbal.

”N-am crezut că acest Burleanu o va lua razna! Să fac de la început o precizare despre invocarea lui Gheorghe Ștefan. Eu cu acest om am avut multe conflicte (n.r. – omite să precizeze că a și jucat poker) și nu pot spune că mi-a fost vreodată prieetn apropiat. Dar să te apuci să-l jignești și să-l faci penal, când tatăl tău, de fapt un om admirabil, a jucat acolo… Păi, cu acei bani pe care i-a câștigat la Ceahlăul, a avut el parte de hăinuțe, de ghiozdane, de carte. E josnic ceea ce face! E ultima treaptă de josnicie, dacă a ajuns să se ia de un om care e în pușcărie… E un atac nedemn, care n-are legătură cu fotbalul! Asta spune multe despre caracterul lui Burleanu. Dacă nu erau oameni ca Ștefan la acea vreme, care să țină niște jucători pe banii lor, nu mai avea bani tatăl președintelui FRF ca să-i cumpere stilouri și să ajungă el «acoperit», și din «acoperit» să se facă șef la Federație. El are școala de «acoperiți», nu are legătură cu fotbalul!”.

Porumboiu a descris o întâmplare petrecută înainte de martie 2014, când au avut loc alegerile pentru șefia FRF. ”Înainte de alegerile trecute, a venit la mine să-l sprijin. I-am zis copilului că n-are nicio șansă atât timp cât contracandidat îi era Gică Popescu. Eu îl sfătusem să intre în echipa lui Popescu, pentru a învăța fotbal. Să prindă și el cu ce se mănâncă fotbalul. Însă el m-a năucit și mi-a zis că iese președinte. M-am uitat la el și i-am zis că mă ia de prost chiar la mine în birou. Apoi, mi-am dat seama că, de fapt, eu nu știu cum se lucra în spate! El sigur știa că Popescu va merge la pușcărie. Altfel, nu-mi pot explica siguranța lui! Ce tupeu pe el”, a tras din toate pozițiile Adrian Porumboiu, în paginile ziarului ”Gazeta Sporturilor”.

”Are un dinte și împotriva lui Hagi!”, întărește omul de afaceri, care adaugă: ”Dacă Burleanu va ieși din nou președinte, nu mai are sens să discutăm despre fotbal. Se va închide totul! Are un tupeu inimaginabil. Jignește pe toată lumea. Păi, el a ajuns să se ia și de Gică Hagi! Acest nume e prea mare, ca să fie atins de copilul ăsta. Că nu știe fotbal nu e nici asta o problemă, că nu a jucat fotbal nu e nici asta o problemă. Dar să vii într-o lume din care n-ai făcut parte și să fii atât de nesimțit, de arogant și de prost crescut e incredibil! Am toată aprecierea față de tatăl lui, un om admirabil. Însă Răzvan are niște apucături de «acoperit» cu tupeu. E obraznic! Cât de nemernic să fii? Are școala de perverși în el. Nu are pic de bun-simț!”, l-a spulberat Porumboiu, în publicația amintită.

”După cum își manevrează sistemul, nu cred că va pierd. Va rămâne sigur la FRF. Fotbalul e îngenuncheat. Măgarul măgarilor a distrus fotbalul românesc. Eu un om mic! Acest om va fi mai nociv decât Mircea Sandu de 100 de ori Pune nocivitatea lui Sandu și o ridici la puterea 100! Nu credeam că voi ajunge să spun așa ceva. Am ajuns să-l apăr pe Mircea Sandu, e râsul istoriei! Nimeni nu poate să-i țină piept lui Burleanu la alegeri. Sitemul e prea puternic. Toți vor fi secerați. Dacă ei au secerat un brad, cel mai mare și frumos, cel mai sănătos, pe nume Gică Popescu, stați cuminți! Niciunul! Nimeni nu-i poate face față! Ce brad mai frumos și mai înalt aveam în fotbalul românesc? Mai era Gică Hagi, dar nu s-a băgat la alegeri. dacă au retezat cel mai frumos copac, restul sunt puieți, pe care-i spulberi. L-au spulberat pe Popescu! I-au omorât tatăl, l-au nenorocit, ca să ajungă gunoiul ăsta președinte de Federație. Să-și facă meseria lui, adică cea de «acoperit»”.