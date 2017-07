Adrian Văsâi este noul selecționer U15. Tehnicianul a calificat generația lui Steliano Filip la Euro 2011 Under 17

Adrian Văsâi este noul selecționer al naționalei U15 a României, echipă care va fi formată din jucători născuți începând cu 1 ianuarie 2003.

Tehnicianul în vârstă de 52 de ani a fost în sezonul 2016-2017 antrenorul principal al echipei U17 a Centrului de Excelență de la Timișoara, formație cu care s-a clasat pe poziția secundă în Seria de Vest.

Văsâi este ultimul selecționer care a calificat o echipă națională de juniori la un turneu final. Acest lucru s-a petrecut în anul 2011, atunci când a participat împreună cu naționala U17 la Campionatul European. Generația lui Steliano Filip, Țîru, Brănescu sau Bumba a terminat pe ultimul loc în grupă (1-1 cu Cehia, 0-1 cu Olanda, 0-1 cu Germania).

„Mă simt onorat pentru că Federația Română de Fotbal a decis să apeleze la mine. Am preluat o generație nouă, cea formată din copii născuți în anul 2003. Împreună cu membrii Comisiei Tehnice, dar și cu colegii mei de la celelalte loturi am început deja căutările pentru formarea noii echipe naționale U15. Chiar în aceste zile la Tărlungeni are loc o tabără de selecție la care participă 136 de juniori, din care îi vom alege pe cei mai buni pentru a crea o echipă națională competitivă”, a declarat Adrian Văsâi pentru www.frf.ro.

