Adriano are loc doar la Boavista. ”Grăsuțul” brazilian n-a mai jucat de pe 28 mai 2016. După plecarea de la Miami United (SUA), Adriano Leite Ribeiro – ”Adriano” (34 de ani) nu și-a mai găsit echipă.

Ironizat pentru kilogramele pe care le are în plus, atacantul sud-american nu dorește să se retragă din activitate. Atacantul are oferte puține și de la echipe minuscule.





”Globoesporte” a publicat declarația lui Joao Paulo Magalhaes, responsabil cu prima echipă la Boavista Porto, locul 9 în prima ligă din Portugalia, după 18 etape.

”Pentru el, porțile sunt mereu deschise. Se poate antrena în apropierea casei. Dacă dorește să revină pe teren, noi îl așteptăm”, a spus Magalhaes. În sezonul trecut, Boavista s-a salvat cu greu de la retrogradare avându-l director sportiv pe românul Ioan Timofte, iar ca jucător – pe algerianul Aymen Tahar (împrumutat de la Steaua).

Adriano a fost coleg cu Mutu la Parma până în 2003, când românul a decis să plece la Chelsea Londra. De la Parma, brazilianul s-a transferat la Inter Milano. Atacantul și-a primit atunci porecla ”Împăratul”.