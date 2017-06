Cine va fi adversarul Astrei din turul II preliminar al Ligii Europa? Echipa antrenată de Iordănescu jr e cap de serie la tragerea la sorți

Astra e calificată pentru a cincea oară consecutiv în cupele europene, unde, de fiecare dată a avut un parcurs remarcabil – ajungând cel puţin până în faza play-off-ului grupelor, ultimul sezon fiind de-a dreptul istoric, cu o calificare, în premieră, în ”primăvară”.

Astăzi, la Nyon – Elveţia, este programată tragerea la sorţi pentru turul I preliminar şi turul II preliminar al Europa League, Astra fiind în postura de ”cap de serie”, în turul secund!

Jucătorii pregătiţi de Edi Iordănescu vor afla rezultatul tragerii la sorţi în cantonamentul din Slovenia, acolo unde “noua Astra” pregăteşte sezonul care se apropie cu paşi repezi.

Dintre cele 116 echipe care se vor afla în urne (100 care vor intra în turul I preliminar şi încă 16 care acced direct în turul secund), doar două echipe au un coeficient superior Astrei (Maccabi Tel-Aviv, din Israel şi Galatasaray – Turcia), cu un punctaj de 17,870, echipa noastră devansând echipe precum Hajduk Split, Brondby, Mlada Boleslav, Utrecht, Aberdeen, Panionios, care încep competiţia tot din turul 2, programat pe 13 şi 20 iulie.

ECHIPELE CALIFICATE ÎN TURUL 2 PRELIMINAR (coeficient)

Galatasaray (TUR) 58.840

Astra Giurgiu (ROU) 17.870

Hajduk Split (CRO) 11.550

Apollon Limassol (CYP) 10.710

Mladá Boleslav (CZE) 10.135

Luzern (SUI) 9.415

Brøndby (DEN) 8.800

Gabala (AZE) 7.800

Aberdeen (SCO) 6.785

Utrecht (NED) 6.712

Sturm Graz (AUT) 6.570

Panionios (GRE) 5.580

Bnei Yehuda Tel-Aviv (ISR) 4.875

Dinamo Brest (BLR) 3.975

Östersund (SWE) 3.945

Brann (NOR) 3.665

ECHIPELE CALIFICATE ÎN TURUL 1 PRELIMINAR

Maccabi Tel-Aviv (ISR) 23.375

Midtjylland (DEN) 16.300

Dinamo Minsk (BLR) 10.975

Lech Poznań (POL) 10.950

HJK Helsinki (FIN) 10.530

AIK (SWE) 9.945

Vojvodina (SRB) 9.075

Videoton (HUN) 8.650

AEL Limassol (CYP) 8.210

Shakhtyor Soligorsk (BLR) 7.475

Slovan Bratislava (SVK) 7.350

Crvena zvezda (SRB) 7.325

Trenčín (SVK) 6.850

Skënderbeu (ALB) 6.825

Altach (AUT) 6.570

St Johnstone (SCO) 6.535

AEK Larnaca (CYP) 6.210

İnter Bakı (AZE) 6.050

Beitar Jerusalem (ISR) 5.875

Ventspils (LVA) 5.725

Odd (NOR) 5.665

Kairat Almaty (KAZ) 5.550

Osijek (CRO) 5.550

FK Sarajevo (BIH) 5.300

KR Reykjavík (ISL) 5.175

IFK Norrköping (SWE) 4.945

Milsami Orhei (MDA) 4.900

Lyngby (DEN) 4.800

Nõmme Kalju (EST) 4.800

Željezničar (BIH) 4.800

Botev Plovdiv (BUL) 4.675

Olimpija Ljubljana (SVN) 4.625

Valletta (MLT) 4.550

Vaduz (LIE) 4.450

Jagiellonia Białystok (POL) 4.450

Levski Sofia (BUL) 4.425

CSKA Sofia (BUL) 4.175

Stjarnan (ISL) 4.175

Haugesund (NOR) 4.165

Domžale (SVN) 4.125

Ordabasy (KAZ) 4.050

Levadia Tallinn (EST) 4.050

Ferencváros (HUN) 3.900

Crusaders (NIR) 3.900

Rabotnicki (MKD) 3.875

Rangers (SCO) 3.785

Shirak (ARM) 3.775

Dacia Chisinau (MDA) 3.650

Mladost Podgorica (MNE) 3.550

Zirä (AZE) 3.550

Irtysh Pavlodar (KAZ) 3.550

Široki Brijeg (BIH) 3.550

Fola Esch (LUX) 3.475

Differdange (LUX) 3.475

Shkëndija (MKD) 3.375

Gorica (SVN) 3.375

Sutjeska (MNE) 3.300

Pyunik (ARM) 3.275

Partizani (ALB).075

Mladost Lučani (SRB) 3.075

Shamrock Rovers (IRL) 3.065

Flora Tallinn (EST) 3.050

Chikhura Sachkhere (GEO) 3.025

Lincoln (GIB) 3.000

Jelgava (LVA) 2.975

SJK Seinäjoki (FIN) 2.780

Cork City (IRL) 2.565

Zeta (MNE) 2.550

B36 Tórshavn (FRO) 2.450

Ružomberok (SVK) 2.350

Derry City (IRL) 2.315

Liepāja (LVA) 2.225

Zaria Balti (MDA) 2.150

VPS Vaasa (FIN) 2.030

Valur Reykjavík (ISL) 1.925

Vasas (HUN) 1.900

Tirana (ALB) 1.825

Atlantas (LTU) 1.825

Sūduva (LTU) 1.825

Gandzasar-Kapan (ARM) 1.775

Torpedo Kutaisi (GEO) 1.775

Trakai (LTU) 1.575

Tre Penne (SMR) 1.566

Bala Town (WAL) 1.525

Dinamo Batumi (GEO) 1.525

NSÍ Runavík (FRO) 1.450

Balzan (MLT) 1.300

Connah’s Quay Nomads (WAL) 1.275

Bangor City (WAL) 1.275

UE Santa Coloma (AND) 1.233

Progrès Niederkorn (LUX) 1.225

Pelister (MKD) 1.125

Folgore (SMR) 1.066

Floriana (MLT) 1.050

Coleraine (NIR) 0.900

Ballymena United (NIR) 0.900

Sant Julià (AND) 0.733

KÍ Klaksvík (FRO) 0.700

St Joseph’s (GIB) 0.500

Prishtina (KOS) 0.000