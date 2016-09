AFC Rapid ținută în șah în Liga a V-a de o echipă al cărei portar are doar o mână

AFC Rapid a pierdut primele puncte în Liga a V-a, în fața unei echipe al cărei portar are doar o mână.

Juniorii pregătiți de Mihai Iosif au făcut doar egal, miercuri, cu Frăția II, scor 1-1, pe stadionul de lângă fosta fabrică Vulcan, într-un meci restanță contând pentru etapa I.

Frăția a avut câțiva jucători trecuți de 50 de ani, iar portarul Tudorel Mihăilescu (49 de ani) nu are antebrațul mâinii stângi.

AFC Rapid ocupă locul 2, cu 10 puncte din patru etape, în timp ce lider e V.K. Soccer, cu maximum de puncte.

Născut doar cu o mână

Tudorel Mihăilescu, operator de camere de supraveghere la o firmă de reciclare, joacă fotbal de patru ori pe săptămână.

Mihăilescu a rămas fără brațul stâng la naştere. ”Mi s-a spus că am avut cordonul ombilical în jurul mâinii şi de aceea am rămas fără ea! Eu nu consider un handicap, nici măcar un dezavantaj pentru mine, faptul că am mâna amputată!”, susține, delirant de sincer, Tudorel Mihăilescu, a cărui poveste bate filmul.