Agro Squad a câștigat Craiova Streetball, turneu care a pus capăt sezonului de baschet 3×3. Echipa cu cele mai multe participări la turnee a încheiat victorioasă la categoria Open feminin, la ultimul turneu în aer liber al anului. La Open masculin s-au impus sârbii de la Intergalactic.

Mihaela Chelariu, Alexandra Anghel, Alexandra Chițanu și Sonia Vilcinschi, împreună cu managerul și antrenorul Alex Călin au făcut un adevărat tur de forță în această vară. Agro Squad a fost prezentă la opt turnee, dintre care a câștigat patru: Oradea, Constanța Perla, Tulcea și Craiova, iar la alte patru, Iași, Băneasa, Constanța Cazino și Tour Final a ieșit pe locul doi.

”Agro Squad a prins viață în primavara acestui an când s-a dat startul turneelor organizate de Sport Arena Streetball. Noi jucăm deja de un sezon împreună la Clubul Sportiv Agronomia Bucuresti, dar am vrut să facem cunoscută această echipă și în baschetul 3×3 și am avut susținerea profesorului Alex Călin, care a fost alături de noi la turnee. Am participat în primul rând pentru plăcerea de a juca, pentru distracție și pentru a căpăta experiență”, povestește Mihaela Chelariu aka Miki.

“Atmosfera a fost extraordinară, ne-am bucurat să fim înconjurate la fiecare turneu de prieteni și oameni frumoși. Avem în plan ca în 2018 să participăm și la turnee internaționale de baschet 3×3 pe lângă cele organizate în România și sperăm că va exista pe viitor și un World Tour pentru fete, asemănător celui masculin”, a mai spus Mihaela.

În competiția de elită masculină, deși cele mai bune echipe românești din circuit au fost prezente la Craiova, sârbii de la Intergalactic au defilat în competiție, câștigând toate cele șase meciuri pe care le-au jucat. Echipa care s-a impus și în primul turneul al anului, Nike 3×3 Challenge de la Park Lake din București, a dominat finala cu Rahova’s Finest, scor final 21-10, după ce trecuse cu 18-11 de Școala Veche în semifinale și a intrat în posesia marelui premiu de 3000 de lei.

Peste 200 de jucători s-au înscris la Craiova Streetball la toate categoriile de vârstă, eveniment organizat cu sprijinul Directiei pentru Sport și Tineret Dolj și a Primăriei Municipiului Craiova în cadrul Craiova Sport Fest, o manifestare de amploare care sărbătorește, între 23 și 30 septembrie, Săptămâna Europeană a Sportului.

Partenerul principal Wetterbest a asigurat buna dispoziție, organizând numeroase concursuri cu premii pentru spectatori, dar și pentru jucători. Concursul aruncătorilor de elită a fost câștigat de Bogdan Amăriucăi, de la Școala Veche Leii.

Baschetul 3×3 a fost inclus în acest an pe lista disciplinelor olimpice și va fi prezent în programul ediției Tokyo 2020 a Jocurilor Olimpice. Sport Arena Streetball, alături de partenerii locali din toată țara a susținut acest demers al Federației Internaționale de Baschet încă din anul 2013 prin numeroasele turnee organizat și prin campaniile de promovare a baschetului 3×3.