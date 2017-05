Ajut-o pe handbalista Ada Iliescu să zâmbească și să ducă o viață normală! Fata a transmis un mesaj emoționant.

Prin intermediul ziarului ”Libertatea”, care a prezentat cazul în mai multe seriale, sportiva a spus ce are pe suflet:

”Acum aproximativ un an și jumătate am realizat cât de mult trebuie să apreciezi fiecare moment al vieții, cât de mult contează să trăiești fiecare clipă ca și când ar fi ultima pentru că nu știi niciodată cum ți se schimbă viața «cât ai clipi» … Momentul în care afli că suferi de o boală și realizezi că ai 23 ani și că totuși mai aveai multe de făcut, conștientizezi că de fapt nu prea ai făcut nimic din tot ce ți-ai fi dorit, că poate nu o să mai apuci să faci nimic din ce-ți doresți, că boala nu iartă pe nimeni. De asta, în momentul în care am primit o nouă șansă la viața, mi-am propus să mă bucur de ea pe cât pot, nu-mi iese ce-i drept, dar încerc pe cât posibil să zâmbesc și să nu arăt ce am în suflet, nimeni nu știe, ba mai mult lumea judecă. Nu am băgat mâna în buzunar nimănui, cine vrea să ajute cu inima bună să o facă cine nu, nu. Nu doresc nimănui să treacă prin așa ceva ca să vadă ce înseamnă această boala. Nu-mi doresc decât să scap de problemele pe care le am și să fiu un om normal, să mă bucur de ani, de adolescență, de bucuria de a avea o familie și multe alte «nimicuri» de care în momentul de față nu mă pot bucura la maxim că sunt umbrite de boală, de neputință. De asta am cerut ajutorul celor din jur de asta am «cerșit» cum spun unii, cine cunoaște sistemul nostru sanitar poate înțelege de ce o intervenție pe creier nu poate fi făcută în condiții de siguranță și fără riscuri în spitalele de stat cine nu, preferă să judece și să jignească, că așa suntem noi. Cine vrea să facă un bine îi sunt recunoscătoare, de altfel le mulțumesc tuturor celor ce au fost lângă mine până acum și m-au sprijinit, să vă dea Dumnezeu tot ce e mai bun în viață, sunteți minunați!”.