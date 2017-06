Massimiliano Allegri este resemnat: ”Fotbalul poate fi un coșmar! Real a apăsat pe accelerator și nu am fost capabili să răspundem”.

Antrenorul echipei Juventus Torino, Massimiliano Allegri, și-a găsit cu greu cuvintele, după finala Ligii Campionilor pierdută la Cardiff (Țara Galilor), în fața echipei Real Madrid, scor 1-4.

”Vreau să-i felicit pe băieți pentru ce au reușit în acest sezon, care a fost unul extraordinar. Am câștigat titlul, cupa și am ajuns în finala Ligii Campionilor, așa că trebuie să le mulțumesc. În prima repriză am jucat minunat, în a doua, Real a apăsat pe accelerator și nu am fost capabili să răspundem. Fotbalul poate fi un coșmar, așa cum a fost șutul lui Casemiro deviat în poartă de Pjanic”, a spus Allegri.

Tehnicianul de la Juventus a adăugat: ”Nu am crezut niciodată că suntem favoriți. Real Madrid nu a ajuns în finală prin noroc. Au jucători mari, s-au apărat foarte bine, așa că nu a fost ușor pentru atacanții noștri să pătrundă. Am făcut o primă repriză mare, dar după ce am primit al doilea gol nu am mai reușit să ne menținem în joc. Trebuie să învățăm când să accelerăm și când să încetinim”.

Massimiliano Allegri este resemnat: ”Nu cred că Juventus a ajuns la final de ciclu”

Massimiliano Allegri a vorbit și despre viitorul formației sale care, în acest sezon, a cucerit campionatul și Cupa în Italia și a jucat finala Ligii Campionilor.

”Nu cred că Juventus a ajuns la un final de ciclu. Buffon și Barzagli vor fi alături de noi și sezonul viitor, mai au mult de dat echipei. Juventus este încă în creștere, în progres și dacă aducem câțiva jucători noi vom fi cu adevărat competitiv și sezonul viitor al Ligii Campionilor”, a conchis Allegri, citat de Agerpres.

Juventus Torino are în palmare două LC, în timp ce Real Madrid a câștigat la Cardiff cel de-al 12-lea trofeu al Ligii Campionilor.

CITEȘTE ȘI: Panică la Torino. O explozie i-a alertat pe suporterii Juventusului care urmăreau finala UCL în Fan Zone / VIDEO