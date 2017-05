Alex Pașcanu a fost desemnat jucătorul anului la Academia lui Leicester City. Fundașul central al echipei naționale U21 a României, 18 ani, a fost convocat în premieră la echipa națională de tineret a României de selecționerul Daniel Isăilă în luna martie a acestui an.

Alex Pașcanu evoluează pentru echipele U18 și U23 ale lui Leicester City, iar în acest sezon a bifat și meciuri în UEFA Youth League, acolo unde a marcat și un gol împotriva celor de la FC Copenhaga.

Alexandru Pașcanu a fost remarcat în urma acțiunii de selecție a Departamentului de Scouting al FRF de la Tremblay-en-France, din noiembrie 2015.

Alex, originar din Bârlad, este legitimat la fosta campioană a Angliei, Leicester City, de 10 ani. ”Printr-un program al universității la care învățau în București, părinții mei plecau în vacanțele de vară la muncă în Anglia. Când eu aveam patru ani și jumătate, au decis să ne stabilim aici, iar cu timpul am obținut și cetățenia britanică. În vara lui 2006 am fost văzut de un scouter de la Leicester, am fost chemat la club pentru a da probe alături de alți 300 de copii, iar în aprilie 2007 am fost ales și înscris la academie, la categoria Under 9”, a povestit Alexandru Pașcanu pentru site-ul frf.ro.