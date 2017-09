Alexandru Dedu ar putea merge din nou. Fostul handbalist speră că doctorii vor reuși miracolul să-i recupereze cei 6 centimetri de os pierdut în accident.

Președintele Federației Române de Handbal a suferit un teribil accident rutier pe 15 august 2014, când, fiind pe motocicletă, a intrat în „fundul” unei mașini care i-a tăiat calea și s-a ales cu ambele picioare fracturate.

Atât de teribil a fost impactul încât de la piciorul drept i-a zburat o bucată de os de 6 centimetri. De atunci, Dedu n-a mai putut merge normal, ci a fost imobilizat într-un scaun cu rotile.

Alexandru Dedu s-a plimbat prin clinici, spitale și doctori, dar tot imobilizat a rămas. Speranța și-a făcut iar loc în sufletul fostului handbalist, după ce a suferit ieri o nouă intervenție chirurgicală. Alexandru Dedu a postat apoi un mesaj foarte optimist pe Facebook:

„Ieri am avut o intervenție chirurgicală care a avut în vedere începutul recuperării celor 6 cm pierduți ai piciorului drept, în urma accidentului și al îndelugatului proces de însănătoșire.

Dar nu asta este motivul acestei postări:

Vreau să scot în evidență calitatea serviciilor medicale pe care le-am avut la clinică. Nu vreau să detaliez, dar experința dobândită în legătură cu acest aspect în cariera mea de sportiv, dar mai ales în acești ultimi 3 ani de după accident, mă fac să afirm fără ezitare că tratamentul medical, condițiile de internare, etc. sunt la cel mai înalt nivel, comparabile cu tot ce am întâlnit la clinici de prestigiu din străinătate.

Mulțumesc Domnului Dr. Ion Bogdan Codorean și echipei Dânsului pentru că au reușit să-mi «lipească oasele» după niște ani de incertitutini, iar acum sunt convins că or să-mi aducă piciorul la dimensiunea inițială. Respect!”.