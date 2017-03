Alexandru Dedu: „Vrem să transformăm Trofeul Carpați într-un brand internațional!”

După succesul înregistrat la Cluj în ultimii doi ani, când puternicele reprezentative ale Braziliei, Germaniei, Suediei, Ungariei și Olandei au putut fi văzute pe viu de fanii români, Trofeul Carpați va avea, în premieră, o competiție rezervată junioarelor. Competiția se va desfășura în perioada 17-19 martie în sala “Traian” din Râmnicu Vâlcea, unul dintre cele mai importante centre de handbal din țară.

Evenimentul este organizat de Federația Română de Handbal în colaborare cu HCM Râmnicu Vâlcea și Primăria Râmnicu Vâlcea. La prima ediție a Trofeului Carpați pentru junioare participă, alături de echipa României, puternicele naționalele ale Norvegiei (fostă campioană europeană), Rusiei (triplă campioană europeană de junioare) și Poloniei.

Federația Română de handbal și-a propus să organizeze anual acest turneu pentru junioare și să extindă competiția la toate grupele de vârstă, iar Trofeul Carpați să devină cel mai puternic brand din sportul românesc la nivel internațional. Președintele Federației, Alexandru Dedu, speră ca, odată cu acest proiect, Vâlcea să reintre cât mai repede în rândul handbalului de elită.

Alexandru Dedu-președinte F.R.Handbal

Trofeul Carpați este printre puținele competiții cu rezonanță care s-au și transformat în branduri în România. Noi vrem să dezvoltăm acest concept și să ne ducem către toate loturile naționale, indiferent de sex și vârstă. Ne dorim ca toate echipele naționale să beneficieze de un turneu foarte tare organizat de noi.

Pentru noi este o recunoaștere a valorii handbalului feminin de la junioare până la senioare. Râmnicu Vâlcea este un oraș de handbal și va rămâne așa. Observ niște străduințe ale comunității de a reintra în topul national și international și atunci este normal ca Federația să vină și să recompenseze aceste eforturi.

Proiectul este susținut de fosta glorie a Oltchimului, Steluța Luca, cea care coordonează loturile de junioare și cadețe ale României, dar supervizează totodată și Centrele de Excelență de la Vâlcea și Brașov.

Steluța Luca-antrenor federal&Vicepreședinte FRH

Am vrut un turneu foarte puternic pentru Naționala de junioare și am gasit susținere de colegii din federație și de la comunitatea locală. La Vâlcea este o mare tradiție. Se știe foarte bine că până acum câțiva ani aici era capitala handbalului feminin. Vrem să aducem handbalul de altădată la Râmnicu Vâlcea. Această generație are potențial, am lucrat cu fetele la lotul de cadete și pot afirma că avem multe handbaliste inteligente, cu un joc creativ.

În premieră la Jocurile mediteraneene

După evoluțiile de la Trofeul Carpați se va face selecția pentru ediția a 12-a a Jocurilor Mediteraneene, care se vor desfășura în perioada 26 martie – 2 aprilie la Nabul în Tunisia. România va participa în premieră la competiția la care și-au mai anunțat deja participarea: Franța, Muntenegru, Italia, Turcia, Tunisia, Algeria și Egipt. Urmează apoi pe 3-4 iunie două jocurile bilaterale la Michalovce (Slovacia), chiar în sala unde se va desfășura Campionatul European în perioada 10-20 august.

În iulie, tricolorele vor avea un alt examen important la FOTE 2017 la Gyor (Ungaria), 22-30 iulie. „Doar jucând cu cei puternici poți progresa”, a subliniat Steluța Luca, completată și de președintele Alexandru Dedu: „Trebuie să ne gândim constant la viitor și vom investi puternic în toate loturile de cadeți, juniori și tineret pentru a rămâne în elita handbalului în anii următori”.