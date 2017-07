Sportivul român Alin Firfirică a cucerit duminică medalia de argint în finala probei de aruncare a discului, din cadrul Campionatelor Europene de atletism Under 23 de la Bydgoszcz (Polonia).

În finală, Firfirică, 21 ani, a obținut locul 2 cu o aruncare de 60,17 m reușită din prima încercare, fiind devansat doar de norvegianul Sven Martin Skagestad cu 61,00 m. Medalia de bronz i-a revenit germanului Clemens Prufer cu 60,08 m. Cel mai bun rezultat personal al lui Firfirică este un 61,17 m, realizat în acest an în februarie, scrie Agerpres.

În 2015, sportivul de la CSA Steaua București a devenit campion european U23.

Reigning champion Alin Alexandru Firfirica from Romania opened with 60.17m in the discus final. #Bydgoszcz2017 pic.twitter.com/kU9Vai3jAF

