Alin Toșca a vorbit despre colaborarea cu Anamaria Prodan. ”Singura calitate pe care a avut-o a fost cea de martor!”, a spus fundașul despre agenta de jucători.

Alin Toșca s-a transferat la Betis Sevilla de la FC Steaua, semnând un contract pe cinci ani cu gruparea andaluză. Cel care l-a ajutat în perfecatarea acestui transfer a fost impresarul Lucian Marinescu.

”Am fost sunat de Lucian în urmă cu o lună de zile pentru a mă întreba dacă am semnat vreun contract de reprezentare cu vreun alt agent.I-am spus adevărul. Niciodată în cariera mea nu am avut semnată vreo înțelegere cu un agent de jucători”, a mărturisit Toșca la Dolce Sport.

Fostul fundaș al echipei FC Steaua a vorbit și despre colaborarea pe care a avut-o cu agenta de jucători Anamaria Prodan, în perioada în care juca pentru vicecampioana României.

Alin Toșca a debutat la Betis într-un joc cu Barcelona

”Neavând nici un contract cu vreu impresar am discutat și cu Ana. Atunci când am semnat cu Steaua, pur și simplu am mers împreună la sediul clubului în acea zi. Însă, singura calitate pe care a avut-o în acest contract a fost cea de martor. Atât, nimic mai mult!”, a spus fotbalistul la DolceSport.

Alin Toșca a debutat la Betis Sevilla într-un meci disputat, pe teren propriu, cu FC Barcelona și încheiat la egalitate, scor 1-1.