Reportaj savuros la un meci din campionatul Muntenegrului. Ne batem cu ”poloiștii” în preliminariile CM 2018. ”Habar n-am vreun jucător român, dar o să vă batem! Nu-i mai aveți pe Mutu și Chivu!”

Reporterul Libertatea a asistat, în septembrie 2015, la un meci din pitorescul campionat al Muntenegrului. Pe un stadion liliputan, de nici 5.000 de locuri, ascuns exact între munți și apa uimitor de clară a Adriaticii, am văzut Bokelj Kotor – Decic Tuzi (4-1), din runda a 7-a, un joc ”obscur” în caracterizarea chiar a jurnaliștilor locali, mai interesați de Campionatul Mondial de tenis pentru media decât de competiția internă de fotbal. Una peste alta, a fost o experiență relaxantă pentru un ziarist venit de la București în căutare de liniște și de aer curat.

Profitând de ziua de pauză de la Olimpiada Internațională Media (OIM) și de la Campionatul Mondial de tenis pentru jurnaliști, competiții găzduite de stațiunea Herceg Novi, am făcut 40 de kilometri, pe malurile Golfului Kotor. Drumul șerpuit, de la muntele Orjen, prin Perast, cu a lui Biserică Sf. Gheorghe, izolată pe mare, în fiord, spre minunatul Parc Natural Lovcen, unde, pe vârf, se află casa natală și monumentul marelui domitor și poet muntenegrean Petar al doilea Petrovici Njegos, a fost o simfonie.

Desant în cel mai bine păstrat oraș medival de la Adriatica

În nici un ceas am fost la Kotor, orășel-cetate, de 13.000 de suflete, considerat de UNESCO drept cel mai bine păstrat oraș mediaval de la Adriatica. ”Cu arena noastră nu ne fălim, dar, într-un an, va fi gata un stadion nou, de 10.000 de locuri”, se scuză vicepreședintele de la Bokelj, Drasko Braunovici.

2.000 de euro, salariu de boier

”În schimb, sunteți în locul unde s-a născut al doilea cel mai vechi club din țară”, schimbă vorba oficialul. Cu salarii maxime de 2.000 pe lună, trupa alb-albastră visează: ”Am promovat întâia dată în primul eșalon în 2007. Am retrogradat, am câștigat liga a doua și, iată-ne, suntem din nou între cele mai bune 12 echipe din țară. Și un mic secret: Am făcut câteva transferuri, între care și Dejan Ognanovici, 37 de ani, copil de-al locului, model al celor mai tineri, fotbalist de națională, cu două titluri cucerite la Partizan Belgrad și experiențe în Polonia, Portugalia… el e inima noastră”. Să-l vedem la treabă pe veteranul care s-a bătut cu Raul… Madrid în grupele Ligii Campionilor.

După garduri suntem noi, care bem…

Cu așa reclamă, să vedem nivelul. Puțin peste 400 de oameni în tribunele unui stadion ce aduce cu terenul de la intrarea în Sinaia noastră. Peste 35 de grade Celsius, un gazon nici prea-prea, nici foarte-foarte. Doi crainici radio care au făcut știre din prezența colegilor români la Kotor, pe stadion ”Pod Vrmcem”. Și ultrașii care au evitat să dea 1 euro pe bilet, ca să poată sta după gardul minuscul cu berea în nas.

Cine face legea în Muntenegru

Nume de urmărit: Mijatovici, 28 de ani, al doilea portar al naționalei Muntenegrului, Maras, internațional U21, la Bokelj, Lakicevici, Adzovici și Gardasevici, de la Decici. Familiarizați și cu regula celor patru stranieri permiși pe teren în același timp de regulamentul Ligii locale, am văzut un joc curat, alert, însă fără sclipiri de geniu. Oaspeții, locul 2 înaintea rundei, au avut 1-0, gazdele au egalat până-n pauză și au bătut cu 4-1, prilej pentru tribună să mai dea o sticlă pe gât. ”Anul acesta, Buducnost și Sutjeska, vechi rivele, au echipe tinere. Favorite sunt Rudar și Mladost, însă e loc și de noi”, se încurajează gazdele.

Cadouri pentru gazde

La final, două mici cadouri pentru vedetele de la Bokelj – tricoul Clubul sportiv al Jurnaliștilor, de prezentare pentru naționala presarilor români la OIM, portarul Milan Mijatovici și căpitanul Ognjanovici. ”Mijate”, fan al lui Buffon, ”cel mai mare portar din istorie”, e primul: ”Nu mai știu nici un jucător român de la Mutu și de la Chivu încoace, dar probabil va fi duel tare cu voi, cu danezii, cu polonezii. Dar nu mi-e frică! Voi fi titularul naționalei până atunci și nu iau gol. Iar Vucinici și Jovetic vor înscrie”.

De la Belodedici la Savicevici, via Partizan

Ognjanovici, care tocmai își spărsese capul, e mai ponderat: ”Vor fi dueluri frumoase, vom vedea”. Dejan, care a jucat și în Liga Campionilor cu Partizan, unde a prins cinci sezoane, îl cunoaște pe Belodedici, s-a născut cu icoana lui Dejan Savicevici, actualul președinte al Federației, în dormitor, și vrea să vadă cât îl mai țin picioarele: ”Probabil că mai joc un sezon…”.

Facem parte din grupa E

România a fost repartizată în grupa E a preliminariilor CM 2018, alături de Danemarca, Polonia, Muntenegru, Armenia și Kazahstan. Meciurile de calificare vor începe pe 4 septembrie 2016, când vom întâlni Muntenegru, și se vor încheia pe 10 octombrie 2017. La turneul final din Rusia se vor califica direct câștigătoarele celor 9 grupe și cele 4 câștigătoare ale meciurilor de baraj la care vor participa cele mai bune opt echipe clasate pe locurile 2 în grupele lor.

Poloul, sport național

Din 600.000 de suflete, aproape 60.000 de oameni înoată sau joacă polo, adică 1 din 10. Vicecampioană mondială în 2013, campioană europeană în 2008, naționala de polo a Muntenegrului e mereu printre protagonistele acestei discipline. Primorac Kotor a cucerit Euroliga în 2009 și a jucat finala competiției un an mai târziu. Fotbalul se bate cu baschetul pentru poziția a doua. În actualele preliminarii Euro 2016, Muntenegru e pe 4 în grupa C, departe de Austria, deja calificată la turneul final, dar la bătaie cu Rusia și Suedia pentru locurile 2-3. Vucinici, 31 de ani, acum la Al Jazira (Emiratele Arabe), 41 de selecții 16 goluri, fost la Roma și Juventus, și Jovetic, 35 de ani, împrumutat de City la Inter, ex-Fiorentina, 37 de selecții, 15 goluri, sunt starurile. Muntenegru e pe 77 în ultimul clasament FIFA, România e pe 7. La handbal feminin, Buducnost Posdgorica, echipa Cristinei Neagu, a cucerit Liga Campionilor.

Tricolorii au luat prima medalie la OIM

După 5-4 cu Bosnia și Herțegovina, naționala jurnaliștilor românia a trecut de Liban în meciul al doilea din turneul de minifotbal, scor 4-2, golurile fiinda marcate de Iulian Anghel (Adevărul), Gabriel Balica (Radio Oltenia), Liviu Hagieșteanu (B1 TV) și Mihai Toma (Libertatea). Dacă la petanque și la natație, românii au fost eliminați, ei au continuat competiția la tenis de masă și la tenis de câmp. De altfel, Cătălin Cârnu a cucerit argintul la tenis de masă. Petre Dumitru și Laurențiu Popescu sunt în turul II la tenis de câmp. Sâmbătă seară, la Centrul de tenis din Herceg Novi a avut loc și festivitatea de deschidere oficială. La turneu sunt prezenți 200 de ziariști din 20 de țări.

Fotografii: Liviu Hagieșteanu (B1 TV)