Simona Halep, în pericol! Pe terenurile de la Miami umblă libere șopârle uriașe. Imagini neamaivăzute pe un teren de tenis.



Imagine unică pe un teren de tenis, joi noapte, puțin după miezul nopții în România. O iguană de dimeniuni considerabile (circa o jumătate de metru) a pătruns pe teren, la meciul Jiri Vesely (Cehia) – Tommy Haas (Germania), din primul tur al turneului Masters 1.000 de la Miami (premii totale de 6.993.450 de dolari). S-a întâmplat pe terenul 1 din cadrul complexului din Florida.

Reptila s-a agățat de tabela de marcaj, apoi a umblat nestingheră pe teren. Au trecut câteva minute până a fost capturată și scoasă în afara suprafeței de joc.

Best of Iggy, the iguana @MiamiOpen. pic.twitter.com/ORMtZFX5fv

— Aliny Calejon (@alcalejon) March 22, 2017