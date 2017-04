CONFERINȚA DE EST

(1) Boston Celtics vs (8) Chicago Bulls

(2) Cleveland Cavaliers vs (7) Indiana Pacers

(3) Toronto Raptors vs (6) Milwaukee Bucks

(4) Washington Wizards vs (5) Atlanta Hawks

CONFERINȚA DE VEST

(1) Golden State Warriors vs (8) Portland Trail Blazers

(2) San Antonio Spurs vs (7) Memphis Grizzlies

(3) Houston Rockets vs (6) Oklahoma City Thunder

(4) Los Angeles Clippers vs (5) Utah Jazz

SÂMBĂTĂ, 15 APRILIE

ore 22.00: Cleveland-Indiana

ore 00.30: Toronto-Milwaukee

ore 3.00: San Antonio-Memphis

ore 5.30: LA Clippers-Utah

DUMINICĂ, 16 APRILIE

ore 20.00: Washington-Atlanta

ore 22.30: Golden State-Portland

ore 01.30: Boston-Chicago

ore 4.00: Houston-Oklahoma City