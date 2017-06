Simona Halep, prima declarație după calificarea în sferturile de finală de la Roland Garros.

Luată la întrebări de spaniolul Alex Coretja, Simona s-a declarat mulțumită de prestația contra Carlei Suarez Navarro, la microfonul postului Eurosport. Totuși, a treia favorită de la Paris a declarat că simte nevoia să mai alerge astăzi, asta dacă și antrenorul Darren Cahill va fi de acord, doarece meciul cu iberica nu a solicitat-o suficient!

”A fost un meci dificit. Nu am câștigat niciodată pe zgură împotriva ei. Nu am lăsat-o să intre pe teren, am dominat jocul din spatele terenului. Este o jucătoarea care deschide bine unghiurile, folosește bine încheietura mâinii și backhandul cu o singură mână, care este special.