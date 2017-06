LIVETEXT. Simona Halep – Țvetana Pironkova (ora 18.00), în optimile de finală de la Eastbourne. Bulgăroaica iubește iarba: a fost semifinalistă la Wimbledon, în 2010. Ea a trecut de Monica Niculescu, în turul secund.

”OPTIMI”

SIMONA HALEP – Tsvetana Pironkova 0-0 / LIVE (ora 18.10)

TURUL 2

Angelique Kerber – Krystina Pliskova 4-6, 6-1, 7-5

Și Kerber merge mai departe, așa că duelul cu Halep se menține la cote înalte. Iată mingea de meci.

Books a spot in #AegonInternational Round of 16! pic.twitter.com/ve69mEUI4m

Se va duela cu Lara Arruabarrena (Spania), jucătoare care preferă zgura și care vine din calificări.

Spre deosebire de ”Simo”, ”Angi” este la mâna ei, pentru a rămâne pe primul loc WTA.

.@AngeliqueKerber is moving through the gears in the deciding set! #AegonInternational pic.twitter.com/Z4rP30KCdY

— WTA (@WTA) June 28, 2017