Tenis. Simona Halep este tristă, după ce Serena Williams a trimis-o acasă: ”Este cea mai bună jucătoare”

Simona Halep (24 de ani) a vorbit despre eșecul suferit în fața Serenei Williams, în sferturile de finală de la US Open, după un meci în care a luptat eroic.

„Cred că a fost un meci bun. Am jucat bine, am putut juca mai bine în acele momente în care am avut șanse. Dar cred că nivelul a fost destul de înalt. Sunt mulțumită de felul în care am luptat până la final. Este ceva normal acum pentru mine, așa încât este un lucru bun. Ea a jucat foarte bine. Este cea mai bună jucătoare, serviciul său a fost foarte bun astăzi.

A fost greu. Este greu, sunt puțin tristă, dar trebuie sa iau lucrurile pozitive, pentru că mă așteaptă multe.

Cred că asta a fost cel mai bun meci pe care l-am făcut vreodata impotriva ei. Am simțit căsunt foarte aproape și ca am sanse să câștig. Așa cum am zis, cred că jocul meu a fost destul de bun în seara asta. Este un lucru bun. Cred că am jucat foarte bine. Însă m-aș putea descurca mai bine în unele momente.

Ea joaca foarte bine pe acest teren. Este acasă, așa încât cred că se simte foarte încrezatoare. A făcut o treaba grozavă. De aceea este numărul 1. Sunt puțin dezamagită că nu am putut profita de șanse, însă sunt de asemenea fericită pentru felul în care am rezistat și am jucat. Este OK.

Trebuie sa înving cele mai bune jucătoare pentru a câțtiga un Grand Slam, așa că nu contează împotriva cui joc. Trebuie doar să câștig, ca să obțin acel titlu, dacă îl voi obține într-o zi.

(…) Mă simt cu siguranță mai bine că am jucat mai bine decât anul trecut în semifinale. Anul acesta, am pierdut în sferturile de finală, însă am dat tot ce am putut. Este OK, nu vreau să mă plâng de nimic”.