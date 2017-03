Sorana Cîrstea a jucat excepțional și a eliminat-o pe Monica Puig, campioana olimpică. Este în turul doi la Miami, unde va da peste letona Anastasija Sevastova (favorită 19, învinsă de Simona Halep cu 6-0, 6-0 în finala din 2016 de la Bucharest Open). Sevastova a avut liber în primul tur (AICI, tabloul de concurs). Sorana și-a asigurat 22.325 de dolari și 35 de puncte WTA.



Sorana Cîrstea, 26 de ani și locul 65 WTA, este în turul secund al Mastersului 1.000 din Florida (competiție dotată cu premii totale de 6.993.450 de dolari), după un succes fabulos, scor 6-2, 6-4, în fața campioanei olimpice la Rio de Janeiro 2016, Monica Puig, cea care a învins-o în finală pe Angelique Kerber (Germania, actual număr 1 WTA).

Portoricana Puig a adus singurul titlu olimpic din istorie țării sale, fiind primită ca o regină, la revenirea din Brazilia.

În meciul de miercuri noapte, primul set a intrat pe nesimțite în buzunarul Soranei: 6-2!

